Cae otro feminicida del caso Marijo en Michoacán, tras 5 años del crimen

Del 2017 al año 2021 el caso de feminicidio no tuvo avances en la investigación, pese a existir vídeos que mostraban con quien se había ido la joven, uno de ellos se presentó a declarar y señaló no haber estado en “Barezzito” esa noche, pese a los videos que mostraban lo contrario, el padre de Marijo contó a medios locales que el día en que el sujeto se presentó ante la FGE llevaba el mismo reloj de la noche en que se llevó a Marijo.

Fue hasta que llegaron a poner una alerta de búsqueda porque Marijo no respondía ni mensajes, ni llamadas, que la FGE les informó que esa mañana habían localizado el cuerpo de una joven, pero que las señas particulares no correspondían a los de Maria José . Por lo que la familia tenía esperanzas de que la joven estuviera “de fiesta en la playa” o en algún otro lado. Pero en el transcurso del día la familia tuvo que pasar a reconocer el cuerpo y se dieron cuenta que sí se trataba de Marijo.

La joven asesinada fue localizada sin vida el día sábado 18 de febrero del 2018, su familia en Salvatierra, Guanajuato, no tenía idea de lo que había sucedido , no sabían que Marijo había salido a divertirse y mucho menos que la habían asesinado.

Las cámaras del bar muestran que Marijo salió del bar por uno minutos con uno de los sujetos, para después volver a su mesa, pero se fue con él al terminar la noche, no se supo en qué auto se habían retirado del lugar, ya que las cámaras del estacionamiento del bar no funcionaban .

Eliza Flores Reportera Web

