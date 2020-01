Cajera acusada de dar “pitazo” denuncia a cuentahabiente

Xalapa, Veracruz.- Cajera acusada de dar “pitazo” a delincuentes, presentó una denuncia penal en contra del cuentahabientes que la inculpó sin pruebas, y que además la intimidó y amenazó mientras grababa todo en un video que ya se hizo viral.

La joven mujer que labora para la sucursal bancaria de Santander, ubicada en Plaza las Palmas, en Boca de Rio, levantó cargos por los delitos de discriminación, violación a la intimidad, ser video grabada sin su consentimiento y la divulgación en redes sociales.

El pasado 9 de enero la victima de un asalto acudió al banco, donde momentos antes retiró 76 mil pesos, y acusó a la cajera que lo atendió de alertar a los delincuentes que lo interceptaron. Mientras reclamaba, grabó todo en un video que posteriormente publicó en la web.

En la grabación se escucha al cliente del banco acusando a la cajera, quien permanece en silencio, mientras él la insulta y le recuerda que lo hizo esperar para darle la cantidad con el argumento de “darle puros billetes de 500”

En material audio visual se escucha al cliente del banco acusando a la cajera, y resaltando que ella lo hizo esperar con el pretexto de él sospecho de ella cuando lo hizo esperar para entregarle el dinero, “para darle billetes de 500”.

A ver señorita, me acaban de asaltar y me dijeron que 76 mil pesos que se los diera y sabían en que bolsa me lo metí. Tú fuiste la que me atendiste y me dijiste que me esperara 5 minutos para darte de 500 y les diste el pitazo", aseveró.