Califican de ilegal la declaratoria de "persona non grata"

Nuevo León.- El acuerdo tomado por el Congreso local para declarar personas "non gratas" a Pedro Salmerón y Gerardo Fernández Noroña, es ilegal y no vale nada, dijo Ramiro González.

El coordinador de la fracción de Morena agregó que, al carecer de sustento legal, el aún director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y el Diputado federal del PT, pueden "tranquilamente" visitar Nuevo León.

El lunes, a propuesta del Diputado local del PAN, Luis Susarrey, el Congreso declaró a Salmerón "persona non grata" a raíz de una publicación en la que llamó "valientes jóvenes" a los integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre que asesinaron hace 46 años al empresario regiomontano Eugenio Garza Sada.

El Congreso también declaró persona "non grata" en Nuevo León a Fernández Noroña por apoyar esa postura y ante ello, ambos advirtieron que visitarían el Estado, Salmerón el sábado y el legislador federal el miércoles.

Hoy, Salmerón anunció en Twitter que no visitaría Monterrey.

"Me hubiera gustado que Salmerón viniera, para que viera que sería bien recibido, porque el Congreso cometió un exceso, se usaron términos que tiene que ver con la diplomacia, así que ese exhorto no vale, lo que aprobó el Congreso local no vale, eso y nada es exactamente lo mismo. "Ellos pueden venir cuando ellos quieran, son bien recibidos. Lo que hizo el Congreso de Estado no vale, es ilegal, no existe en ninguna ley. "... Lo que pidió (Luis) Susarrey no existe, lo chamaquearon al muchacho. Es un Diputado joven, es un Diputado novato, porque no existe ese concepto en la ley. Le metieron un gol y le metieron un gol a los demás grupos legislativos".

Que se disculpe

La ofensa que Salmerón hizo a los nuevoleoneses con sus expresiones no se soluciona cancelando si visita al Estado, sino con una disculpa pública, dijo Luis Donaldo Colosio, líder de la bancada de Movimiento Ciudadano.

"Lo mejor es que no venga, pero más allá de ello, el señor debería de retractarse, de pedir una disculpa pública a los nuevoleoneses por lo que dijo, no basta con sólo decir que ya no viene", expresó.

"El acuerdo que se tomó en el Congreso era para demandar que los señores se retractaran, que pidieran una disculpa pública y, en este caso, él no lo está haciendo, así que independientemente de si viene o no a Nuevo León, pues está evadiendo ese llamado.

Espero que si Fernández Noroña se mantiene en la intención de venir, pues que no venga a provocar. No queremos caer en provocaciones, lo único que queremos es que se trate con respeto a Nuevo León y a sus figuras ilustres".