Cámara del Calzado desmiente sanción mujeres que se unan al paro

León, Guanajuato. - La Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato, desmiente la información que se ha publicado sobre una sanción de pago de horas a las mujeres que se unieran al Paro Naciona el día 09 de marzo.

En su cuenta de Twitter, la Cámara del Calzado, posteo un video en donde su presidente aclara que no están en contra de las mujeres que se unan al paro el próximo lunes, tal como se publico en diferentes medios.

De acuerdo a la información de los medios locales, el presidente de la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato, Luis Gerardo González, habria dicho que las mujeres deberán pagar con horas, ya sea días antes o después del paro.

El presidente de @cicegGTO, Luis Gerardo González García, reitera el apoyo a las mujeres que tomen la decisión de sumarse al paro del 9M. Son un valuarte y pilar de la industria del calzado @El_Universal_Mx #UnDiaSinNosotras #UnDiaSinMujeres pic.twitter.com/w0CQDUNiHZ — Cámara de Calzado (@cicegGTO) March 6, 2020

Sin embargo en el video que se posteo en su red social, González desmiente que él haya dicho eso y pide a al diario que publico la información que lo aclaren.

En los medios se mencioaba que el presidente de la Cámara del Calzado, resaltaba que las mujeres representan cerca del 50% de la planilla laboral, y que el sector trabaja con líneas de producción en serie.

Pedimos claridad al @El_Universal_Mx. La declaración que dio nuestro presidente fue "No podemos no estar de acuerdo, en que las mujeres se manifiesten, de exigir sus derechos. La mujer es un gran apoyo para el sector calzado" @LuisGGonzalezG — Cámara de Calzado (@cicegGTO) March 6, 2020

Asimismo, González, aprovechó el video para mencionar que la industria brindaba su apoyo a las mujeres:

"Nosotros apoyamos el movimiento de las mujeres, apoyamos las decisiones que ellas tomen, son parte fundamental de esta industria, son gente con la que hemos construido esta gran industria codo a codo"

Además de agregar un twitt en el que mencionan la declaracion del presidente:

"No podemos no estar de acuerdo, en que las mujeres se manifiesten, de exigir sus derechos. La mujer es un gran apoyo para el sector calzado" @LuisGGonzalezG

Negamos categóricamente que el presidente de Ciceg, Luis Gerardo González, haya dicho eso. Lo que dijo el presidente es qué hay empresas que harán eso, pero de ninguna manera es una medida impulsada o sugerida por @cicegGTO. — Alejandro Gómez T. (@alejandrogomezt) March 6, 2020

Cabe señalar que uno de los objetivos del Paro Nacional, es que las empresas, las escuelas, la sociedad perciba una falta de mujeres, que se note que no están, ya que, de acuerdo a los colectivos feministas, el punto principal es que se perciba que las mujeres están ahí pero no las toman en cuenta hasta que ya no están.