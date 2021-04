Camila la pequeña de 12 años que logró que más de 80 abuelitos fueran vacunados contra Covid-19

Coahuila.- Camila una pequeña niña de 12 años logró que más de 80 adultos mayores de una comunidad de Torreón, Coahuila fueran vacunados contra el Covid-19.

La historia fue compartida por Noticieros Televisa, quienes narraron la noble acción de Camila Ortiz quien, con solo 12 años de edad, y muchas ganas de ayudar, apoyo a los adultos mayores de su comunidad a registrarse en el portal de vacunación.

Su interés surgió tras inscribir a sus abuelos que viven en una región localizada a 13 kilómetros de la zona urbana, y desde ese momento decidió inscribir los abuelitos y abuelitas de la concinidad que en algunos casos no cuentan con los recursos y medios para acceder al registro, para poder ser vacunados.

Camila con libreta en mano, anotaba todos los datos necesarios para el registro, para que ningún apartado quedará vació y los ancianos pudieran obtener su folio de registro.

"No tienen muchos recursos, no tiene en que trasladarse, no tienen dinero, tampoco quien los registre", mencionó Camila quien también apoyo imprimiendo la documentación necesaria y gestionado a treves de redes sociales el compromiso a la secretaría de Bienestar para que los adultos fueran vacunados.

Tras ello, Camila consiguió que tres voluntarios pagaran un autobús y una camioneta para poder llevar a los adultos mayores desde el ejido Albia hasta la zona urbana en el Coliseo Centenario de Torreón para que fueran vacunados.

El gesto fue agradecido por los adultos, en tanto Camila quien sueña con ser doctora mencionó que continuará con la acción en otros ejidos a fin de cuidar la salud de los abuelitos ante el virus de Covid-19.