Cancelan primera sesión de Ayuntamiento de Yuriria por ausencia de regidores tras tomar protesta

Yuriria, Guanajuato.- Cancelan primera sesión ordinaria del Ayuntamiento de Yuriria, Guanajuato, debido a la inasistencia de seis regidores, tres del PAN y tres del PRI, a tan solo dos horas de haber tomado protesta para dicho cargo.

La alcaldesa Ma. de los Ángeles López Bedolla, calificó de lamentable el actuar de los regidores ausentes, pues consideró la acción como una manera de presionar para obtener direcciones, “pero al final de cuentas, yo no voy a dar ninguna dirección”, aseguró.

Los regidores ausentes fueron Manuel Salinas Romero, Ma. Guadalupe Zavala Medina y Salomón Zavala Vega del PAN, así como Adrián Juárez Ramírez, Eloisa García Silva y Edgar González González, regidores del PRI.

“Los seis regidores faltaron a la promesa contraída de cumplir y hacer valer la ley. Fue lo primero que no hicieron, pues creo que la responsabilidad de ellos como regidores es presentarse”.

En consecuencia, López Bedolla reiteró que no entregará ninguna dirección a los regidores ausentes porque, como regidores, su única labor es ser regidores, no pedir direcciones para estar o no estar o para aprobar o no temas en las juntas de Ayuntamiento.