Candidata a alcaldía de Ciudad Juárez denuncia agresión de policías

Chihuahua.- Durante la tarde de este 12 de abril, la candidata a la alcaldía de Ciudad Juárez, Adriana Fuentes, fue liberada por parte de las autoridades, tras ser detenida al protestar en la vía pública para oponerse a la construcción de una ruta del transporte público local.

No obstante Adriana Fuentes, militante del Partido Revolucionario Institucional, salió con collarín de los separos, luego de que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, estableciera que no había cometido un delito grave, por ello, salió liberada bajo reservas de ley.

Aunque también se informó que FGE seguirá reuniendo evidencia para complementar la carpeta de investigación que se inició en contra de la candidata del PRI a la alcadía de Chihuahua.

Por su parte, Adriana Fuentes se quejo de los tratos que recibió por parte de los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, la cual es una dependencia perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Chihuahua.

"Acabamos de salir de aquí, venimos 11 personas que nos detuvieron en la mañana por defender lo que le pertenece a Juárez y lo que es de Juárez, por defender a los juarenses, que no vamos a permitir que nos sigan haciendo estos destrozos", declaró la candidata a la alcaldía de Ciudad Juárez.

Además, informó durante su salida de la detención que sufrió, que acudiría a un hospital de la ciudad a realizarse un exámen médico, pues asegura que fue golpeada y arrastrada por parte de policías, tanto por hombres como por mujeres.

"Yo salgo con collarín, estoy muy lastimada de mi brazo derecho, también de mi brazo izquierdo, mi antebrazo, una de mis piernas; yo tengo cirugía de cervicales, sin embargo por los golpes que me dieron y que me arrastraron me lastimé muchísimo el cuello, traigo mucho dolor en el cuello, mi espalda baja", declaró la candidata priista a la alcaldía de Ciudad Juárez al ser liberada.

Cabe señalar que junto a Adriana Fuentes, fueron detenidos otros 10 manifestantes, entre los cuales se encuentra una adulta mayor, a quien presuntamente también agredieorn los policías durante la detención.

La protesta que llevó a la candidata del PRI a ser detenida, se originó debido a que rechazan la construcción de una ruta de transporte público sobbre la avenida Manuel Gómez Morín.

"Nosotros nunca golpeamos a nadie, nunca insultamos a nadie", aseguró, a la vez que consideró que la obra realizada por el Gobierno del Estado destruirá la vía.

"Por eso esta lucha, por eso estas manifestaciones siempre fueron pacíficas, sin embargo llega la CES (...) A mí me tiran, me golpean, me arrastran, traigo mi pierna también lastimada, traigo muchos raspones, sin embargo aquí estamos en lucha, en pie y esto no va a parar", afirmó Adriana Fuentes.

La candidata tricolor anunció que interpondrá denuncias por los golpes que recibió. Narró que la mujer policía que la subió a la camioneta le apretó las esposas de forma excesiva.

"Le decía 'oye, párale, me duele mucho mi mano, no aguanto traigo mucho dolor'; 'aguántese y siga agachada', es todo lo que gritaba y me decía, no me dejaban abrir la ventana", contó.

De acuerdo con el artículo 280 del Código Penal del Estado, a quien con actos materiales trate de impedir la ejecución de una obra o un trabajo públicos, ordenados o autorizados legalmente por la autoridad competente, se le impondrá hasta seis meses de trabajo a favor de la comunidad.

"Cuando el delito se cometa por varias personas de común acuerdo, se impondrá de tres meses a un año de prisión, si sólo se hiciere una simple oposición material sin violencia. En caso de existir violencia, la pena será de tres meses a dos años de prisión, sin perjuicio de las sanciones aplicables al delito que resulte cometido", se indica en el artículo.

"Gracias a todos por su cariño, por su solidaridad por su apoyo !más animada que nunca! NOS VEMOS PRONTO" publicó en su página de Facebook oficial, la candidata del PRI esta mañana del 13 de abril.