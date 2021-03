Candidato a alcaldía de Cuernavaca, pide que lo lleven a la horca si no cumple con sus promesas

Morelos.- El candidato a la alcaldía de Cuernavaca, Morelos, Gerardo Gómez Borbolla por el partido Fuerza Morelos, pidió lo que lo lleven a la horca esto si no cumple con sus promesas de campaña pues aseguró que tiene un compromiso firme con la ciudadanía.

Así lo mencionó en un video compartido en redes sociales donde se escucha al Gómez Borbolla lanzar la propuesta que menciono tiene la intención de formar un verdadero compromiso de los candidatos hacia el pueblo.

"Soy un ciudadano honesto, un ciudadano comprometido con su ciudad y además estoy dispuesto de que si no cumplo me ahorquen en el zócalo. Es una propuesta que traigo, es un propuesta que pongo de frente y es una propuesta que creo que hace falta en México, que hoy los candidatos, se comprometan, no nada más con la ciudad, sino con ellos mismos", afirmó Borbolla al ser cuestionado por un reportero de Pulso Político.

De este modo, invitó a la población a que se sume a su proyecto con el que busca ganar la presidencia municipal de Cuernavaca.

Candidatos para Cuernavaca

En este episodio electoral de las elecciones del 6 de junio para Cuernavaca se registraron un total de 19 aspirantes, cifra que nunca antes se había visto, esto al permitir algunos puestos de elección popular.

De este modo los ciudadanos podrán elegir a sus líderes municipales entre diferentes perfiles que van desde políticos hasta empresarios y ciudadanos.

Jorge Arguelles Victorero.

Uriostegui Salgado.

Cipriano Sotelo Salgado.

Jorge Arizmendi García.

Sergio Estrada Cajigal Ramírez.

Matías Nazario Morales.

Carlos González García.

Mauricio Vega Chavaje.

Noé Ovalles Contreras.

Jorge Matar Vargas.

Graciela Reyes Millán.

Alfredo Salgado Salgado.

Luis Salas Catalán.

Honoria Estrada Macedo.

Antonio Villalobos Adán.

Aristeo Genel García.

Carlos Martínez Cué.

Gerardo Gómez Borbolla.

Diego Gómez.