Capacita el FBI a policías de Veracruz

Ciudad de México.-Policías y personal de la Fiscalía General de Veracruz son capacitados por elementos de las Agencias Federal Bureau of Investigations (FBI) y Bureau of Narcotics and Law Enforcement (INL), que están adscritos a la Embajada de los Estados Unidos en México.

La jornada de actualización y preparación tendrá una duración de tres días y tiene como objetivo capacitar a oficiales en activo de los tres niveles de gobierno mexicano encargados de la seguridad, prevención investigación y persecución de justicia.

En respuesta a la invitación por parte de Perla García Alcocer, Presidenta de la FBI National Academy Associates (FBINAA) en México, el Director de la Policía Ministerial, Jorge Arturo Rodríguez Pucheta y el Director de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), Alejandro Landa Hernández, así como Comisarios de las Delegaciones Regionales de la Policía Ministerial en Xalapa y Córdoba, acudieron al reentrenamiento, al cual también fueron convocados cuerpos de seguridad de los países de Chile y Ecuador.

Los funcionarios y personal de la Fiscalía General del estado acudieron este miércoles a la capacitación, que en esta ocasión está coordinada y auspiciada por los representantes de las Agencias Federal Bureau of Investigations (FBI) y Bureau of International Narcotics and Law Enforcement (INL).

Policías de los tres niveles de gobierno toman la capacitan con personal del FBI. | Cortesía

Entre los conocimientos que se imparten se refieren a que los servidores públicos adquieran los conocimientos necesarios, así como desarrollen habilidades para mejorar la calidad de sus técnicas en el procesamiento y recolección de evidencias, así como en la identificación de vehículos robados.

Fosas clandestinas

Es importante mencionar que este martes, Dana Brown, Ministra Consejera de Asuntos Políticos de la Embajada de los Estados Unidos en México realizó una visita en las fosas clandestinas ubicadas en el predio conocido como Colinas de Santa Fe, en este municipio.

En el lugar se sostuvo una reunión entre la funcionaria estadounidense, los representantes de diversas instancias y familiares de desaparecidos, en la que se intercambiaron experiencias en materia de búsqueda y la necesidad de conjuntar esfuerzos institucionales en materia de personas desaparecidas.

Durante el recorrido fue acompañada por familiares de personas desaparecidas, así como por el encargado de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, Hugo Alberto Martínez Saldaña y personal de la Policía Ministerial.