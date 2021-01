Capacitaran al personal de salud en Jalisco para brindar atención a menores ante Covid-19

Jalisco. - Durante el 2° Congreso Internacional y el 37 Curso de Actualización en Pediatría que organiza el Hospital General de Occidente (HGO), el cual se lleva a cabo del 27 al 29 de enero, se informó que se capacitará al personal de salud en Jalisco para atender a los menores contagiados de Covid-19.

Esto debido a que en Jalisco se reportan dos mil 437 casos confirmados en menores de cero a 15 años bajo el Sistema Radar; dando un total 1.4 por ciento del total de casos positivos acumulados en la entidad, se buca capacitar al sector salud de la entidad en este rubro.

Es por ese motivo que es de vital importancia que los médicos deben estar actualizados para saber cómo abordar el Covid-19 en menores de edad, además de tener conocimiento técnico en la vacunación contra el SARS-CoV-2, para la aplicación de acuerdo al Programa de Vacunación Federal.

Por su parte el titular de la Secretaría de Salud Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, mencionó que hablar de los menores es contemplar el presente y el futuro del país, por eso la importancia y prioridad de atender este tema de la atención pediátrica en medio de la pandemia.

El objetivo es garantizar el desarrollo de las niñas y niños, además de prevenir y atender diferentes padecimientos que pueden poner a este sector en una situación de vulnerabilidad ante el virus del SARS-CoV-2.

Asimismo, el funcionario en salud, recordó que en la entidad jalisciense se impulsa la política pública denominada Los Primeros 1000 Días de Vida, que contempla el desarrollo del individuo desde la gestación hasta los dos años.

“En Jalisco, gracias al esfuerzo y compromiso del personal de todo el sector salud hemos sabido responder al enorme desafío que nos planteó este nuevo coronavirus en dónde el reto no es solo prevenir, curar o salvar vidas, si no es adaptarnos simultáneamente para no dejar a un lado la investigación, la actualización y el aprendizaje, el reto es no dejar de lado los estándares científicos”, agregó Fernando Petersen durante su participación en el Congreso de Pediatría.

De igual manera, el Director General del OPD Servicios de Salud Jalisco, José de Jesús Méndez de Lira, resaltó que ahora es más importante que nunca continuar fortaleciendo los conocimientos del personal de salud que pueda brindar atención, calidad y calidez a los pacientes pediátricos.

“Hoy Jalisco, en este Congreso destaca a nivel nacional e internacional; fortaleciéndose así el área de Pediatría. En Jalisco, el sistema de salud ha avanzado al impulsar políticas públicas dirigidas a toda la población y en este caso de manera puntual a la salud infantil en donde el tema que nos ocupa en esta ocasión son las enfermedades congénitas, donde se reafirmará el conocimiento y sobre todo la capacidad para la atención de todos los niños”, mencionó José de Jesús Méndez.

El Congreso será de manera virtual durante estos tres días, sin embargo, los organizadores esperan una participación de más de 300 profesionales en Pediatría, así como otras áreas del sector salud de México, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Uruguay, Bolivia, así como países de Centroamérica, buscando actualizaciones en estos rubros.

De igual manera en este curso se abordarán temas de actualización que tocan los temas de prevención y tratamiento en enfermedades como la diabetes, nutrición y malformaciones. Para mayor información a los interesados en tomar este Seminario, se puede escribir al correo electrónico pediatriahgo@hotmail.com.