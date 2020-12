Captan a hombre que intentó incendiar un hotel en Tulum; el inmueble pertenece a Roberto Palazuelos

Yucatán.- Fe en la humanidad perdida completamente: captan a un hombre que intentó incendiar la paja que cubre a una pared en el hotel Ahua ubicado en Tulum, Yucatán. Cabe destacar que el propietario de este complejo turístico es el mismísimo Roberto Palazuelos, quien denunció el hecho a través de sus redes sociales.

En el video que circula en plataformas virtuales, se puede ver a un sujeto con barba y sombrero que se acerca, con encendedor en mano, a la pared recubierta con paja del actor de "Mirreyes vs Godinez", mientras la mujer que lo acompaña, eso sí bien protegida contra el Covid-19, ya que trae puesto su cubrebocas, únicamente lo observa; cómplice de sus atroces actos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sujeto intentó incendiar hotel en Tulum, Yucatán/ Fuente: captura de pantalla

Debido a que en un primer momento no logró su cometido, el sujeto con barba se voltea para corroborar que no haya nadie mirándolo. Enseguida, pasan otros turistas que no se detienen en ningún momento, por lo que el sujeto se vuelve hacia la pared y de nuevo enciende su encendedor. Una vez logrado que esta comience a incendiarse, el individuo se aleja junto a su acompañante.

La mujer y el hombre se colocan a una distancia considerable del inmueble. La mujer parece estarle diciendo algo, mientras él se divierte presenciando su imprudente acción. Acto seguido, la mujer adquiere una actitud de nerviosismo, puesto que no deja de menear su vestido y voltear hacia los lados. Al no ver que haya mayor efecto en las pajas, el sujeto de barba se vuelve a acercar y de nueva cuenta enciende el mechero.

Tras este tercer acercamiento, el hombre y la mujer se retiran, se corta el video y luego aparece otra secuencia en la que se puede ver a guardias de seguridad intentando sofocar el humo, primero con tierra y después con un extintor.

Luego de enterarse, Roberto Palazuelos posteó en su cuenta de Twitter una publicación en la que solicita que quien reconociera al sujeto que intentó incendiar su hotel, mismo que en esos momentos tenía niños dentro, se la enviara. Hasta el momento, no se ha dado con el responsable del intento de incendio en el Ahua.