Carlos García exige Certificado Covid a quienes busquen trabajo en el Ayuntamiento de Silao

Silao, Guanajuato.- ¡Papelito habla en el Ayuntamiento de Silao! Así es, el nuevo alcalde de este municipio, el morenista Carlos García Villaseñor, ha ordenado que cualquier persona que desee formar parte de su administración deberá contar con el Certificado Covid.

Este requisito ha causado polémica y ha sido tachado de incongruente debido a que la propia Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato ha emitido múltiples reclamos al Gobierno Federal por las pocas vacunas contra el Covid-19 que ha enviado para inmunizar a la población.

Pese a que el gobierno de AMLO, fundador de MORENA, es acusado de no enviar las dosis suficientes para que los guanajuatenses completen su esquema de vacunación y en consecuencia puedan obtener su certificado de vacunación, poco a importado a García Villaseñor.

Fue el pasado Día de las y los Médicos que el alcalde de Silao, Guanajuato, cuando el alcalde dejó en claro su posición sobre este requisito laboral.

"Si no tiene su certificado Covid pues lo vamos a tener que esperar a que lo tenga para que pueda estar dentro de las filas de la Presidencia Municipal... No vamos a poder acabar con esto (la pandemia) por más medidas que hagamos si no logramos que la gente vaya a vacunarse", dijo.

El presidente municipal además convocó a otros alcaldes a replicar esta norma, con la cual dijo se pone un buen ejemplo a la población.

De acuerdo con el reporte que ha emitido la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, hasta este 26 de octubre en Guanajuato se reportaba que el 84% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19, sin embargo, no se especificó cuantas personas tiene ya completo su esquema.