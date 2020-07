Carlos Herrera llama a no relajar medidas de autocuidado ante Covid-19 en Michoacán

Michoacán. - Piden a las y los michoacanos no relajar las medidas sanitarias y continuar implementando los protocolos sanitarios a fin de prevenir los contagios de Covid-19 en el estado; señaló el Secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Herrera Tello.

“No es momento de relajarnos ni de dejar de seguir los protocolos sanitarios. Debemos redoblar esfuerzos y no relajarnos porque todos los días seguimos registrando casos nuevos de contagios de SARS-CoV-2”, resaltó Herrera Tello.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

El funcionario señaló que gracias a las estrategias y medidas establecidas por el Gobierno Estatal, en Michoacán se ha logrado contener los contagios en algunas regiones y registra una baja en el número de casos reportados al día.

Sin embargo, también señaló que la enfermedad es impredecible por lo que la población no se debe confiar, y realizó un llamado a que continúen implementando los protocolos y medidas sanitarias a fin de evitar contagios.

“Estamos seguros de que las acciones implementadas han sido las correctas, pero necesitamos de la corresponsabilidad de todas y todos los michoacanos, si te cuidas tú, me cuidas a mí, y si me cuido yo, nos cuidamos todos”, señaló el secretario de gobierno.

Herrera Tello, invitó a la ciudadanía a permanecer en casa y en caso de salir acatar las medidas y protocolos sanitarios como el uso del cubrebocas, mantener la sana distancia, lavarse las manos de manera frecuente, no saludar de mano, abrazo o beso, además del uso del gel antibacterial.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo compartió un mensaje el día de ayer, sobre la situación del estado ante la pandemia del Coronavirus y las acciones que se han implementado a fin de contener los contagios.

“Michoacán, desde el inicio de la epidemia, fijó rumbo para enfrentar los enormes retos que significa una crisis de esta naturaleza, y la esencia de la ruta no es minimizar el riesgo en el que estamos, para poder tomar las decisiones más adecuadas. Por eso, es mi responsabilidad insistir, que el peligro no se ha ido, porque el virus sigue activo en tanto no haya vacuna o no haya medicina o no se pueda curar esta enfermedad”, señaló el mandatario estatal.

El ejecutivo del estado, señaló que ante la crisis económica que se vive en Michoacán es necesario continuar entregando apoyos a las familias michoacanas pues la pandemia ha dejado a muchas personas sin empleo o sin algún tipo de sustento.

“La grave caída en la economía nacional, nos dice que no podemos dejar de entregar estos apoyos alimentarios, que inicialmente estaban planeados para los primeros meses de la epidemia, por eso aprovecho este mensaje para anunciar que esta medida se mantendrá en lo que resta del año”, agregó Aureoles.

Asimismo, señaló que los contagios actuales le han permitido al estado avanzar de manera paulatina pero segura y regidos bajos las Banderas las cuales miden las actividades que se pueden permitir en las entidades a partir del color que mantengan.

Hasta el último corte de la Secretaría de Salud de Michoacán, señaló que el estado registraba 8 mil 275 contagios, así como 645 defunciones, además de mil 771 casos sospechosos, 14 mil 116 casos negativos y 6 mil 535 personas que han recuperado su salud luego de contraer el Covid-19.

También puedes leer: