México.- Carlos Loret de Mola deja Televisa, tras una gran trayectoria periodística y trabajar más de 15 años en la empresa mexicana dice adiós de manera repentina.

Carlos Loret de Mola actualmente conducía el noticiero matutino "Despierta con Loret", sin embargo varios años y experiencias forman parte del currículum del comunicador que decidió seguir ejemplo de su padre.

Loret de Mola fue corresponsal de la guerra de Afganistán, además llevó a cabo una gran cobertura de los tsunamis de Indonesia y Japón.

Carlos Loret de Mola fue titular del programa "Primero Noticias", asimismo laboró en noticieros radiofónicos en Radio Formula "Contraportada" y por un breve tiempo en "Sin Anestesia" de Radio Centro.

�� Ojalá puedan ponerle hoy a @WRADIOMexico 96.9 FM. Tengo que compartirles algo muy relevante para mí, que seguramente dará tema de #Sobremesa #AsiLasCosasConLoret al aire desde la 1 pm. — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) August 22, 2019

Carlos Loret de Mola nació el 17 de octubre del año 1976 en el estado de Yucatán, Inició sus actividades periodísticas como reportero y conductor de noticieros de radio, producidos por Ricardo Rocha. Posteriormente ingresó a la televisión.

Según información publicada por Wikipedia, De Mola fue el primer periodista que entrevistó a Mahmoud Ahmadinejad, presidente de Irán, y a Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, en el contexto de las amenazas nucleares.

Fue incluido en 2008 en la lista Young Global Leaders del Foro Económico Mundial.

Además su trabajo ha sido citado por medios internacionales como: The New York Times, The Washington Post, CNN y Al Jazeera.