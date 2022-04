Carlos Vives llenará de ritmo y sabor la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes

Aguascalientes, Aguascalientes. - En conferencia de prensa que duró un poco más de una hora en Aguascalientes, donde la buena vibra del artista colombiano, Carlos Vives, se respiró por todos lados y en la cual dio a conocer sus proyectos futuros tanto en la música como en la actuación.

Su primer sencillo en colaboración con Camilo llamado Baloncito viejo nos comentó que el trabajar con la nueva generación es algo increíble puesto que se aprende y se les enseña varias cosas dentro de la música.

"Me da mucha risa que cuando me ven estos artistas nuevos me abraza y comienza la plática y lo primero que me dicen es que yo cuando estaba chiquito mi mamá te escuchaba y es ahí donde me siento grande" mencionó entre risas Carlos Vives. Este sencillo es parte del nuevo disco titulado "Cumbiana 2" que está próximo a salir en el mes de mayo y que trae colaboraciones con Ricky Martin, Mau y Ricky y con su hija Lucy Vives.

Dijo que el día de mañana 25 de abril "agarra el avión" para reunirse con Carlos Rivera para grabar un sencillo que Rivera compuso para su natal Huamantla, Tlaxcala. "Me habló Carlos Rivera y me dijo que ocupaba hablar conmigo porque le compuso una canción a su ciudad natal Huamantla, que quería algo de cumbia, de ballenato y pues me tuve que meter a investigar cosas de esa ciudad" mencionó Vives.

El ganador de quince premios Latín Grammy hablo sobre su fundación "Tras la Perla" la cual se encarga de darle una mejor calidad de vida a la gente de su ciudad natal, Santa Marta, mencionó que durante la pandemia no pudo dar muchos apoyos, que fue algo duro para todos, que de hecho el se quería quedar con su padre durante la pandemia pero al saber que antes había dado un concierto masivo en México, lo tuvieron que separar del papá por seguridad de todos.

Platico con los medios de comunicación hidrocálidos y nos argumentó que realizó un cameo en la serie Pálpito y que próximamente estará en la serie de Disney Plus "El club de los graves" dónde interpretará a Amaranto Molina, un profesor de música.

Para finalizar este encuentro con la prensa dijo que la huella que quiere dejar aparte de la música es el dejarle a la nueva generación colombiana de que, si se pueden hacer las cosas, de que con trabajo si se alcanzan los objetivos ya que sabemos que ese país a atravesado por muchas guerras civiles.

Al final apareció para darle una sorpresa Diana Puentes, la cantante de Aguascalientes que estuvo en La Voz US donde Carlos Vives fue su coach y en ese momento Carlos la invitó a cantar el día de hoy por la noche en el concierto que ofrecerá en el Foro de las Estrellas dentro de la Feria Nacional de San Marcos.

Información de Mario Gerardo Santoyo