Carta de un padre por el hijo ausente 

Sonora.- Un padre de familia, de nombre Mario Guillén, hizo pública una emotiva carta por su hijo ausente, la cual fue compartida por el grupo Buscadoras por la Paz Sonora a través de su cuenta de facebook.

Junto a la carta aparece una imagen del joven, de nombre Mario Serjey Guillén Valdez, quien de acuerdo a la publicación desapareció el 30 de mayo del año 2020.

A continuación, la carta:

TU PADRE MARIO GUILLÉN:



Te seguimos esperando hijo, no hay día que no dejamos de pensar en ti, siempre estás en nuestro corazón, Te amamos.



Tú que te lo llevaste ponte en el lugar de las familias y di dónde lo dejaste nos hace falta, piensa en tu mamá o papá que también te buscarán o te buscaremos a ti también.



NO buscamos culpables, NO buscamos el porqué, sólo el regreso de Mario Serjey Guillén, DOS años de ausencia, DOS años de dolor y angustia, DOS años de búsqueda incansable, una pesadilla que no termina, tócate el corazón, habla, será totalmente ANÓNIMO.



ESCUCHA LAS SÚPLICAS DE SU PADRE QUE NO HA DEJADO DE BUSCARLE, REGRESA ESA PAZ A SU CORAZÓN

Con la publicación aparece el número telefónico 6623434448, de Buscadoras por la Paz Sonora, para que cualquier información que sirva para dar con su paradero, favor de hacerla saber.