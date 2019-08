Cártel Nueva Plaza envía mensaje a CJNG (video)

En redes sociales ha comenzado a circular un video que muestra un mensaje que presuntos integrantes del Cártel Nueva Plaza (NP) dirigen a quienes han sido "traicionados, humillados y sometidos por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)".

En el mensaje aparecen siete hombres armados, con los rostros cubiertos y equipo táctico con las siglas NP, quienes envían un mensaje a presuntos miembros del CJNG que habrían sido traicionados por dicha organización criminal.

El sujeto que pronuncia el mensaje, presunto líder de NP, comenta que él mismo fue miembro del CJNG, aunque ciertas diferencias lo habrían llevado a tomar un camino distinto.

En el video hace mención a los nombres de Erick Valencia, "El Sapo", "El Dani", Don Isidro, "El Tanque" y "El Jardinero", quienes en distintos hechos habrían sufrido traiciones y humillaciones por parte del CJNG, según se comenta en el video.

"Qué pasó, don Erick, nada más cayó al bote y se le olvidó al viejo que eran compañeros y patrón también. Le quitaron todo al estado de Colima y la mitad de Jalisco. Y dígame, con cuánto le ayudó 'Mencho' a salir del bote", se escucha.

Hacia el final del mensaje, se dirige a Nemesio Oseguera, el líder del CJNG, a quien le dice que "Sinaloa le queda grande".

No pido que se me unan, solo que no intervengan por una causa que no existe. Lo de Mencho es ambición y eso se va a acabar", concluye.