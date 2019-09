Casi 12 mil policías vigilarán las fiestas patrias en Morelos

Morelos.-Con motivo de las “Fiestas Patrias 2019”, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana suma sus capacidades al trabajo que realizarán las Secretarías de Estado y organismos que conforman el Gobierno de México, para este primer fin de semana largo, que consiste en brindar seguridad a los ciudadanos y paseantes en las carreteras, puertos y diversos destinos turísticos del país.

A partir de las 00:00 horas de este sábado y hasta las 24:00 horas del lunes 16 de septiembre, la Policía Federal instalará puestos de ayuda y orientación para los usuarios de terminales aéreas y de autobuses, puertos marítimos, centros turísticos y puntos fronterizos. Además, intensificará la seguridad y vigilancia en la red carretera federal, con el objetivo de evitar la comisión de delitos y auxiliar a los usuarios que lo requieran.

Con este fin, se desplegarán 11 mil 762 elementos con 3 mil 776 carros radio patrulla y motocicletas.

Para cumplir con esas tareas, la Policía Federal mantiene los siguientes operativos institucionales: Cinturón, con el que se busca garantizar el uso del cinturón de seguridad por parte de conductores y pasajeros; Carrusel, para fomentar el respeto a los límites de velocidad y Radar, que permite detectar vehículos que rebasen los límites de velocidad permitidos.

También apoya, entre otros, con los programas: Caballero del Camino, de orientación vial, asistencia médica y ayuda a los usuarios de la red carretera; Pasajero Seguro, para las personas que viajan a bordo de autobuses y Casco, que consiste en revisar que los motociclistas utilicen su caso.

Para garantizar un viaje seguro se exhorta a la ciudadanía a seguir las siguientes recomendaciones:

Revisar las condiciones mecánicas del automóvil antes de iniciar el viaje.

Utilizar los paraderos seguros en sus escalas.

Descargar y utilizar la aplicación PF Móvil durante su recorrido.

Respetar las señales viales.

No manejar cansado.

Verificar que todos los tripulantes utilicen el cinturón de seguridad.

No conducir en estado de ebriedad.

Llevar a los menores de edad en los asientos traseros de los vehículos.

Respetar los límites de velocidad.

No rebasar por la derecha, ni por el acotamiento.

En caso de detenerse, colocar reflejantes u objetos que llamen la atención de otros conductores.

Utilizar lugares indicados para el descanso y no detenerse en sitios desolados.

Tener buena visibilidad en el vehículo, con el fin de poder observar la carretera y a quienes transitan por ella.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ponen a disposición de la ciudadanía el número 088, que opera de forma gratuita a nivel nacional las 24 horas del día, los 365 días del año, la aplicación PF Móvil, disponible de manera gratuita para todas las plataformas de telefonía celular, así como la cuenta de Twitter @CEAC_SSPCMexico, donde se reciben denuncias, quejas y se brindan diversos servicios.

