Catedral de Aguascalientes celebra misa sin acatar medidas sanitarias

Aguascalientes. - La Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción en Aguascalientes ha celebrado misas en esta Semana Santa, sin acatar las medidas preventivas que han recomendado las autoridades sanitarias, ya que se puede visualizar a los asistentes dentro del templo.

Ante la situación de emergencia sanitaria en el país, se solicitó a los mexicanos permanecer en casa y no realizar actividades que no estuvieran calificadas como indispensables, asímismo, se pidio no asistir a eventos conglomerados, se cancelaron conciertos, festivales, eventos deportivos y las misas dominicales.

Sin embargo, en la Catedral de Aguascalientes se ha presenciado a travé de video en redes sociales, la asistencia de fieles a participar en la omilia que ha celebrado el Obispo, José María de la Torre Martín.

La cancelación de estas actividades que no se consideran indispinsables, es para evitar la propagación y contagio del Covid-19. También cabe resaltar que las misas dominicales han estado siendo transmidas por cadenas televisivas y mediante las redes sociales de las arquidiosesis y de las cuentas de algunas parroquias.

De acuerdo a los medios locales, el Obispo, José María de la Torre, ha estado celebrando las omilias con la asistencia de sacerdotes y fieles, dentro de la Catedral del estado, situación que puede poner en peligro a las personas, pues no se están acatando las medidas preventivas recomendadas por las autoridades de salud.

Según los medios de comunicación de la zona, el Obispo, abría decretado que las misas se realizarían dentro del templo y sin la presencia de los fieles, sin embargo, señalas que seregistró la presencia de creyentes y de religiosos que deseaban asistir.

Conforme a lo informan los periódicos locales, en la Catedral se celebraron misas desde el jueves santo hasta el día de hoy, y todas han sido con presencia de asistentes y miembros del clero.