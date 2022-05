Celebran en Celaya, Guanajuato, el undécimo Concurso de Cuentacuentos y Oratoria en la región

Celaya, Guanajuato.- En Celaya, Guanajuato, se celebró el onceavo concurso de cuentacuentos y oratoria, este evento estuvo lleno de emoción, porras, alegría y nervios por parte de los participantes, el objetivo de estas actividades es fortalecer la expresión oral y escrita de estudiantes de educación básica, se realiza el Concurso de Cuentacuentos y Oratoria en la capital de la cajeta.

Con temas centrados en los valores de generosidad, compromiso, tolerancia, gratitud y honestidad, los alumnos participantes desarrollan un cuento o tema en la modalidad de oratoria para presentarlo ante un jurado calificador, las etapas para desarrollar el tema o inventar un cuento acerca de los valores mencionados.

Para presentarlo ante su grupo escolar y que los docentes frente a grupo seleccionarán los mejores trabajos para avanzar a la siguiente fase, en la cual el cuento o tema desarrollado, se presenta a toda la comunidad escolar, para posteriormente seleccionar a quienes representarán a su centro educativo en la siguiente etapa.

Los concursos municipales se desarrollaron de la siguiente manera: en Apaseo el Alto el 3 de mayo, Cortázar 4 de mayo, Comonfort 6 de mayo, Tarimoro 9 de mayo, Apaseo el Grande y Villagrán el 11 de mayo, Celaya 12 y 13 de mayo y para finalizar el 17 de mayo en Juventino Rosas.

Durante esta fase los ganadores de zona compiten entre ellos por la distinción de representar a su municipio en la etapa regional, que se llevará a cabo en la ciudad de Celaya los días 30 y 31 de mayo del 2022.

El ambiente lo disfrutaron alumnos de diversas regiones este fue uno de los comentarios de un estudiante durante el concurso:

“Me encanto concursar, aunque algunos perdieran, yo los felicito porque al entrar aquí ya eran ganadores, quede en primer lugar, pues hay que echarle muchas ganas, porque podemos lograr nuestros sueños y alcanzarlos”, expresó Iván Ramírez estudiante de la escuela 18 de marzo de Apaseo el Alto.

Padres y madres de familia expresaron su sentir durante las competencias:

“Mi nombre es Laura Pineda, del municipio de Cortázar, soy madre de familia de un alumno que está participando en el Concurso de Cuentacuentos, creo que estos concursos son muy importantes, ya que en ellos generan muchísima confianza, desenvolvimiento, un mayor lenguaje corporal y expresión oral”, comentó la madre de familia.

“Yo me llamo Isabel Arzate, represento a la Escuela Revolución del municipio de Cortázar y me encanta leer y narrar historias eso ha sido de mis cosas favoritas, me prepare con mucho entusiasmo con la ayuda de mi directora y de mi mama”, comentó una alumna.

Para cerrar el evento el delegado regional de educación V:

Te invitamos a leer:

“Gracias a los padres de familia que son parte fundamental en la motivación de sus hijas e hijos, reconozco a nuestras autoridades educativas, escolares y por supuesto municipales, que impulsan el proyecto que es parte de la Delegación Regional, que ha crecido y que ha tenido grandes logros, hemos visto ya niños ganadores que han participado como maestros de ceremonias, son oradores, con una gran facilidad de palabra, gracias a las habilidades que este concurso les permite desarrolla”, comentó el delegado.

Eventos como este generan espacios sanos de convivencia y permiten que los niños exploren y desarrollen habilidades y talentos.