Centro Cultural Teopanzolco de Morelos tendrá una cartelera cultural para el público en general

El Centro Cultural Teopanzolco (CCT) contará con grandes espectáculos como la Gala del Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México (FIDCMX) en su 7ª edición.

Así como obra de teatro “Edipo: nadie es ateo”, la comedia musical “Los huevos de mi madre” y la noche de salsa del Vista Hermosa Social Club, dirigida para el público morelense y turistas que visiten la entidad.

En la gala del del Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México y un emotivo homenaje luctuoso a la primera actriz Lilia Aragón, el 14 de agosto a las 19 horas con cuatro compañías invitadas de Argentina, Colombia, Cuba, España y México.

Un festival especializado en danza contemporánea, espacio de exposición a compañías locales, nacionales e internacionales.

El recinto continuará con las sesiones de yoga en punto de las 07:00 horas el sábado 13 y 27 y actividades que impulsan hábitos y prácticas saludables, dirigidas por instructoras certificadas en el área.

El viernes 19 y sábado 20 a las 20:00 horas se presentará la ganadora en los Premios Metropolitanos 2019 por mejor adaptación de una obra de teatro y mejor dirección de una obra de teatro, “Edipo: Nadie es Ateo”.

Dirigida por David Gaitán, dramaturgo reconocido a nivel internacional, escenografía e iluminación a cargo de David Luna quien ha participado en más de 200 espectáculos, entre obras teatrales, óperas y danza en México y el extranjero.

Eventos musicales como ‘The Wigs’, grupos tributo al más importante de América Latina acompañado de Sgt. Pepper's Orchestra, interpretarán totalmente en vivo los álbumes Abbey Road y Let it be.

Espectáculos de diversas artes, serán parte de la cartelera cutural de Morelos, eventos que en su mayoría son abiertos al públcio en general, para más información detallada consultar directamente la taquilla de martes a sábado de 11:00 a 18:00 y domingo de 11:00 a 15:00, en las redes sociales del recinto y en el teléfono 777 454 5944.

