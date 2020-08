Century 21 despide a mujer tras video viral donde insulta a empleados; la llaman #Lady3Pesos

Ciudad de México.- Días atrás comenzó a circular en redes sociales el video donde una mujer agredió con gritos y groserías a personal de vigilancia de un supermercado ubicado en la alcaldía Azcapotzalco. Ante los hechos, la empresa donde laboraba, Century 21 House Hunters, recién acaba de anunciar su despido.

La intención del negocio era deslindarse de la mala conducta de la mujer, además se mostró en contra de los mismos, refiriéndose a ellos como una "decepción".

Fue por medio de su cuenta oficial de Facebook donde Century 21, publicó el comunicado referente a la mujer. Explicó que valores como el respeto, la honestidad, la inclusión, la transparencia y el servicio son valores fundamentales no negociables para sus empleados.

De acuerdo información de algunos usuarios y de ella misma, la agresora es abogada y hasta hace poco laboraba como asesora inmobiliaria.

En la grabación que circula en diferentes plataformas se puede ver a la mujer tratando de ingresar a un supermercado, sin embargo, al acudir acompañada de su hija los vigilantes no le permitieron el acceso pues no se permite más de una persona por familia. Esto provocó la ira de la mujer y comenzó a ofender al personal con groserías y palabras despectivas.

Dame los cinco pesos del estacionamiento, entonces. Ganas tres pesos, perdón, perdón. Tráeme al gerente, tráeme al gerente. ¿No puedes? No quieres, porque sabes que estás haciendo lo incorrecto, por eso no me lo traes", le exige la mujer, quien porta incorrectamente el cubrebocas".