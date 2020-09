Ceremonia del Grito de Independencia en Nuevo Laredo se realizará a puerta cerrada

Nuevo Laredo.- Este martes 15 de septiembre,el gobierno municipal de Nuevo Laredo se coordinará con las autoridades militares para realizar el acto del “Grito de Independencia” a puerta cerrada, esta ceremonia se llevará a cabo en el campamento militar “Macario Zamora”, se hará cumplir debidamente con las medidas sanitarias emitidas por el Covid-19.

El alcalde Enrique Rivas anunció durante un informe virtual este lunes, que este no será un evento tradicional abierto al público, pese a esto, no se ignorará esta importante fecha.

"Coordinamos esfuerzos con las autoridades militares para realizar el evento en las instalaciones del cuartel 'Macario Zamora' y así poder cumplir con las medidas sanitarias y restricciones provocadas por la pandemia de Covid-19, por lo que controlaremos estrictamente el número de participantes", señaló. .

Expresó que solo él participará en este evento pues es el alcalde, además asistirá parte del Cabildo, diputados locales y personal militar, y enfatizó que no tendrá audiencia.

Rivas Cuéllar recordó que debido a los efectos negativos de la pandemia, se cancelaron el acto público del "Grito" y la marcha del 16 de septiembre.

"La decisión no acepta la discusión, esto se trata de mantener la cautela y no frenar en la lucha contra el coronavirus. La vida de la gente de Nuevo Laredo está en primer lugar y el gobierno no la va a exponer de ninguna manera", comentó.