Cesan a enfermera que puso vacuna vacía en Morelia; surgen nuevos casos en Ciudad Universitaria

Morelia, Michoacán.- La enfermera que simuló poner la vacuna contra el Covid-19 a una joven identificada como Damaris, en Ciudad Universitaria de Morelia, ya ha sido cesada de sus funciones informó esta tarde la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM).

"Informamos que una enfermera que extrajo vacunas anti-COVID-19 de uno de los módulos habilitados en Morelia fue cesada de la institución. No toleraremos acciones como esta que ponen en riesgo la salud de las personas y empañan el proceso de vacunación", se lee en la publicación que hizo la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) en sus redes sociales.

Horas más tarde, la SSM emitió un comunicado en el que aclara que finalmente Damaris sí recibió la vacuna contra el Covid-19 que le correspondía de la farmacéutica Pfizer.

"Sobre un incidente registrado en el módulo de vacunación de Ciudad Universitaria, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) informa que la persona que se menciona en la denuncia pública, sí recibió la dosis... personal de salud encargado del proceso de inmunización aplicó la vacuna correspondiente a la usuaria".

Pero esta polémica no acaba aquí.

En redes sociales circula un segundo caso en que la sobrina de una enfermera que trabaja en el Sector Salud de Michoacán presume con un video haber recibido en su casa la vacuna de Pfizer y además revela que varias personas que laboran en el Seguro Social han hecho lo mismo con la finalidad de inmunizar antes a sus respectivos familiares.

En redes sociales ha sido filtrada la conversación que esta joven sostuvo con un contacto mediante Facebook Messenger.

A: "No manches y eso

B: Porque mi tía trabaja en sector salud

A: Y se la llevó… OMG eso es un delito

B: Pues sí, pero todos los que trabajan eso sacan para sus familias

A: No manches… Bueno a mí no me parece correcto

B:Un conocido de mi edad ya va por la segunda y porque su familia trabaja en el Seguro

A: Pufff q onda pue me parece lamentable es mi punto de vista"

Se lee en la conversación que ambos sostuvieron.

Conversación que revela el hurto de vacunas contra el Covid-19 por parte de empleada del sector salud de Michoacán. (Captura)

Aunado a esto, otra ciudadana que ha sido víctima de la mala praxis de las enfermeras encargadas de aplicar la vacuna contra el Covid-19 en el centro que ha instalado en Ciudad Universitaria (CU) de Morelia también ha expuesto su caso.

"A mí me sucedió un caso similar a la chava que no se le vacuna. El día lunes acudí y mi jeringa no estaba cargada”, contó la chica al medio local Mi Morelia.

Relató que ella no se percató del hecho hasta que vio con detenimiento el video cuando iba de camino a casa. Al retornar a CU y exhibir el caso “fue cuando esta (la enfermera) empezó a agredir y decir que ella no era, aun mirando la evidencia”, agregó. Finalmente, otra enfermera y a la vista del doctor a cargo de la vacunación logró recibir su vacuna.

Hoy, tras la difusión del caso de Damaris, la Secretaría de Salud de Michoacán señaló que "las autoridades sanitarias vigilan que el proceso de inmunización a las y los michoacanos, se lleve a cabo con forme al del Plan Nacional de Vacunación y hechos como este no se repitan".