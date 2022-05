César Verástegui "bailas muy bien, apapachas a la gente, tú sí conoces Tamaulipas": Marko Cortés 

Tamaulipas.- El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, reconoció el trabajo de César "Truko" Verástegui, candidato a la gubernatura de Tamaulipas por la coalición PAN-PRI-PRD.

Este sábado durante la toma de protesta de miles de militantes del partido que serán representantes de casilla en las elecciones del próximo 5 de junio de 2022, Truko Verástegui estuvo acompañado de Marko Cortés y del dirigente estatal, Luis Cachorro Cantú en el Polyforum "Rodolfo Torre Cantú" en Ciudad Victoria.

Marko Cortés reconoció el trabajo realizado por el candidato Truko Verástegui en Tamaulipas, asegurando que durante las últimas semanas ha logrado obtener gran ventaja en las preferencias de la ciudadanía.

"Te lo digo de verdad amigo eres un hombre muy sencillo, conectas muy bien, bailas muy bien, apapachas a la gente muy bien y estoy seguro porque te he escuchado. Tú si conoces Tamaulipas, tú si sabes qué vas a hacer y cómo le vas a hacer, en hora buena mi querido Truko, una campaña exitosa, una campaña ganadora, gracias Truko por hacerme sentir orgulloso de ti y del PAN de Tamaulipas", expresó el líder nacional del PAN.

César Verástegui, Marko Cortés y representantes de casilla | Facebook: César Truko Verástegui

El candidato de la coalición Va por Tamaulipas advirtió al "Ejército Azul" que no solo está en juego la gubernatura, si no el futuro de la entidad "Me siento muy contento de que sean ustedes el ejército que va a cuidar esta elección, para defender lo que tanto les interesa a las familias de Tamaulipas. Defender lo que nos quieren arrebatar, que es la libertad."

Por su parte, el dirigente estatal del PAN en Tamaulipas, Luis René Cantú, llamó a los ciudadanos no faltar a las casillas y defender los votos en las próximas elecciones 2022 a favor de César Truko Verástegui, quien "tiene todo para obtener el triunfo, porque la gente lo quiere y sabe que es un hombre de trabajo", agregó.

Te recomendamos leer:

En el evento más de mil 500 ciudadanos tomaron protesta como representantes de casilla para defender el voto para el Partido Acción Nacional el próximo 5 de junio.