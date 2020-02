Chatarreros protestan contra venta de metales a extranjeros

Puerto Vallarta, Jalisco.- Como muestra de rechazo a las Reformas de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, grupo de recicladores y chatarreros se manifestaron hoy en 11 estados de la República Mexicana.

En Puerto Vallarta, Jalisco, los inconformes se manifestaron en las avenidas Francisco Medina Ascencio y Prisciliano Sánchez. Ahí, Teresa Barajas González, perteneciente a la Confederación Nacional de Industriales de metales y Recicladores (CONIMER), señaló que están en contra de dicha reforma porque en la práctica significa vender el material reciclado a empresas extranjeras.

“¿Los senadores están queriendo hacer una reforma? No la están queriendo (hacer), ya la tienen entre manos. (Es) una reforma para quitarnos a todos los recicladores y concesionar la basura a empresas extranjeras. ¡La están vendiendo en millones de dólares!”.

Señaló que el 8% de los desperdicios que se tiran en los rellenos sanitarios no son reciclables, como el papel higiénico, toallas sanitarias, etcétera, esos nadie los toca.

Dijo que al momento de estar evitando que muchos de los desperdicios se vayan directamente a los rellenos sanitarios y vertederos municipales, logran realizar un trabajo eminentemente ecológico y de conservación.

“Nosotros si vemos por el medio ambiente, porque estamos generando…, haga de cuenta que todo lo que nosotros juntamos o recolectamos, eso se vuelve hacer, a transformar en otro producto y entonces así no se minan los recursos naturales y hay menos desgaste de energía”.

“Aquí el punto más importante que quieren vender a empresas extranjeras, porque no nos lo venden a nosotros los mexicanos porque no los dejan a nosotros si somos mexicanos”.

Señaló que tan sólo en la Bahía de Banderas existe una gran cantidad de personas que pueden llevar alimento a sus familias, gracias al reciclaje, por lo que les parece injustas las medidas tomadas por el congreso.

“Hay pepenadores que son recolectores: la gente que recolecta en las calles, que vive de esto. No somos nada más nosotros. Están afectando a muchísima gente. Hay gente que va y me vende para comprar sus tortillas”.

Aclaró que como cualquier empresa, las recicladoras también pagan impuestos, incluso han tenido que absorber algunos para que los recicladores no tengan que hacerlo, ya que son gente de bajos recursos económicos.

“Ahorita estamos trabajando con el gobierno y Hacienda nos está cobrando el 16% del IVA, más el ISR quiere que se los cobremos a los pepenadores, imagínese, la gente más pobre, no me gusta decir esa palabra, pero de menos recursos, quieren que a ellos les cobremos eso y nosotros lo estamos absorbiendo para no afectarlos”.

Finalmente, negó que se tuviera proyectado el cierre del puente sobre el Río Ameca como se estuvo difundiendo en diversas redes sociales, ya que su movimiento era totalmente pacífico.

Liberan recicladores carreteras del País

Tras la promesa de un nuevo diálogo en el Senado, integrantes de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores (Conimer) desbloquean los accesos a la Ciudad de México y otras vías de al menos 11 entidades.

HRS en atención a la convocatoria nacional como parte del plan de acción de la organización en contra de la Reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

De acuerdo con Francisco Uriostegui, líder nacional de Conimer, la movilización de los inconformes se dio por terminada en Sinaloa, Jalisco, Sonora, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, San Luis Potosí, Chiapas, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Puebla y Estado de México.

"Fuimos recibidos por el senador Raúl Bolaños Cacho, atento y consciente de las afectaciones que se pueden generar en caso que se apruebe la Ley General, y la de Economía Circular que sea incluido el sector reciclaje", dijo.

"Acordamos con el senador vía telefónica agendarlo y que estén algunos senadores más para presentar nuestra propuesta, que sea analizada, vamos a traer expertos en el tema de la bolsa de plástico, y en el tema social, nuestra propuesta no se le ha dado difusión, la sociedad desconoce porque nada más la bolsa la satanizan, y las grandes empresas, multimillonarias, que sus empaques son de un solo uso, contaminan más", expuso.

(Con información de Adolfo Torres Martínez y Reforma)