Christian Castro, candidato a la Gubernatura de Campeche, niega respaldo de su tío Alejandro Moreno, dirigente del PRI

Campeche.- Christian Castro Bello, candidato a la Gubernatura de Campeche, aseguró que ser sobrino de Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), noo le da ningún beneficio en su candidatura en las próximas elecciones del 6 de junio de 2021.

El candidato de coalición PRI-PAN-PRD a Gubernatura de Campeche, dijo que no lo podían acusar de influyentismo, así como de haber heredado gasolineras y propiedad en el estado.

Reconoce que su labor como titular estatal de Desarrollo Social le permitió recorrer la entidad, pero aclara que renunció al cargo en tiempo y forma.

Hay quienes dicen que hay un plan de reelección, a través tuyo, de tu tío ¿cómo hacer campaña con tales señalamientos encima?

Si los adversarios lo único que tienen para atacarme es el parentesco con Alejandro Moreno, me hace estar tranquilo, porque no pueden decir que tengo propiedades o que haya heredado gasolineras o casas. He trabajado y vivido aquí toda mi vida, para hacer un gobierno incluyente en el que Christian Castro tenga el mando y que a los campechanos les vaya bien.

¿La Secretaría de Desarrollo Social no fue una plataforma para un proyecto armado y catapultar tu candidatura?

En 2015 fui candidato a diputado local del Distrito 4, luego recibí la invitación como delegado de Sedesol, después, la invitación del Gobernador Carlos Aysa para ser Secretario de Desarrollo. Recorrimos el Estado para hacer llegar servicios. Durante la pandemia y las tormentas tropicales, lo que hicimos fue cumplir nuestro trabajo. Se comentará que un cargo me catapultó a otro, pero lo hemos hecho con transparencia. En tiempo y forma decidimos renunciar como funcionarios.

Layda Sansores dice que tu candidatura es un capricho de un ególatra perverso...

Mi candidatura la decidió la militancia del PRI en un proceso abierto donde cualquiera podía participar. Después, tanto el PAN como el PRD la aprobaron. Aquí no hubo encuestas patito ni dedazos desde México; es una candidatura que decidió la militancia. Tenemos las mejores propuestas, y vamos a ganar porque tenemos que evitar las mentiras de Morena y de Layda Sansores, quien tiene más de 20 años de no vivir en Campeche y, de la noche a la mañana, como cada seis años, quiere venir a gobernarnos. ¿Cómo ayudará a los campechanos si ni siquiera conoce el Estado?

¿Y qué opinas del candidato de MC, Eliseo Fernández?

Tuvo la oportunidad de servir como Alcalde de la capital, y todo lo que había prometido no lo cumplió. Se dedicó a hacer precampaña. Hoy los ciudadanos quieren resultados, calles bien iluminadas y pavimentadas, salud y educación para nuestras familias. No necesitamos candidatos que arman un circo para quedar bien.

¿Qué ha hecho Campeche para mantenerse en verde durante la pandemia de Covid? ¿Cómo se prepara para el regreso a clases?

Nos sentimos orgullosos de ser ejemplo a nivel nacional. Debo reconocer a los ciudadanos y al Gobierno del Estado que tomaron medidas desde los primeros momentos. Se tomaron acciones adelantadas y drásticas que a lo mejor no le gustaron a muchos, pero que ayudaron a salvar vidas. Hubo ley seca, se cerró el malecón, no había venta de alcohol. Decisiones que no fueron populares, pero que ayudaron a salvar vidas.

Sobre el regreso a clases, entre los padres de familia no todos están dispuestos. Sabemos que los menores también se pueden contagiar, van a vacunar al personal y maestros, pero no a los padres de familia, y es algo que causa cierto temor de las familias. Espero que el regreso se haga con un plan; el Gobierno del Estado debe garantizar que se haga de manera responsable y que las familias corran el menor riesgo posible.

Morena ha dicho que tu candidatura es la del PRIAN...

Esta coalición nació a nivel nacional. Se juntan tres fuerzas políticas con ideologías e intereses diferentes que dejan a un lado para poner por delante el interés por México y por Campeche. No podemos permitir que vengan políticos que engañen a la gente y se vuelvan a ir, que descalifiquen a los gobiernos que han antecedido cuando han tenido oportunidad de aterrizar recursos. Esta alianza es para defender nuestra seguridad, las familias, para defender la historia de nuestro Estado.

¿Qué opinas de la situación de Jorge Luis Lavalle?

Me parece lamentable, pero él está enfrentando un proceso, y las autoridades deberán demostrar que es culpable y él tendrá que defenderse. Aquí hay políticos que hacen actos negativos, pero la sociedad nos quiere calificar a todos como si fuéramos lo mismo. Se tiene que investigar y castigar a quien resulte culpable. Sabemos que hay una relación cercana entre el señor Lavalle y la señora Sansores. Se dice que hicieron negocios cuando ella encabezó la Alcaldía de Álvaro Obregón, y es algo que tendrán que aclarar.