Ciclista regresaba de los tacos cuando hombres a bordo de auto y moto la persiguieron en Morelia 

Morelia, Michoacán.- Una joven ciclista denunció en redes sociales una persecución que tuvo por parte de dos hombres que viajaban en una moto y un automóvil en la zona de la colonia Ventura Puente, a la altura del Mercado Independencia, en Morelia, Michoacán.

En un video de la plataforma de TikTok se puede escuchar la experiencia de @werita_rod, quien aún con mucho miedo contó la historia para que las mujeres de Morelia estén atentas cuando salgan a la calle.

“Fui por unos tacos en mi bicicleta y al regresar me empezaron a perseguir un Chevy guinda con dos tipos y una moto. Yo le empecé a dar rapidísimo porque me di cuenta luego, luego; me metía en sentido contrario y la moto se metió en sentido contrario detrás de mí, perdimos al Chevy, yo creo que iba por otra calle, porque como que me querían acorralar y tuve un angelote que me salvó, pero sí está superpeligroso y sí es para alarmarnos”, señala la ciclista aún con el miedo en sus palabras.

En la publicación que hizo a través de TikTok señaló que los tipos la persiguieron en las inmediaciones del Mercado Independencia, una zona comercial, que después de las 8 de la noche no tiene mucho movimiento de gente, no es muy iluminada y se torna un tanto peligrosa.

La joven en su cuenta de Facebook pidió ayuda para que el mensaje sea dado a conocer en todos los rincones de la ciudad, para poner a las mujeres alertas de estas situaciones, evitando que alguna mujer o niña sea víctima de una desaparición por parte de los sujetos.

“No podemos vivir con este miedo, con estos delincuentes entre nosotros, hoy fui yo y pude salvarme gracias a que me puse a gritar sin dejar de pedalear lo más rápido que podía mi bicicleta eléctrica, gracias a que mis piernas tenían tanto miedo me salvé, gracias a la persona -mi ángel- que me escuchó y me siguió rapidísimo en motocicleta hasta mi casa”, contó Antonieta S. en su cuenta.

Al final del mensaje relata que un hombre que la escuchó gritar la acompañó hasta su casa, el “ángel” que la ayudó la protegió de los hombres que la seguían, pero refiere que el tipo que la perseguía en motocicleta no desistió y también llegó a la puerta de su casa.

La semana pasada en Morelia también hubo denuncias virtuales sobre unos hombres que pedían ayuda a las mujeres para ubicar una dirección, y mientras les daban información uno de ellos intentaba subirlas al auto a la fuerza, los reportes señalaban que los hombres operaban en la avenida Camelinas.

Ante estos últimos reportes narrados en redes sociales, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcazar, señaló que eran totalmente falsos, y pidió a la ciudadanía dejar de compartir y difundir estas historias, toda vez que no tenían sustento y solo estaban generando histeria entre la población.