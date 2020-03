Cierran clínica del ISSSTE en Tamaulipas

Tamaulipas.-Médicos y enfermeras cerraron la Clínica de Medicina Familiar (CMF) del ISSSTE, luego de cancelar consultas por falta de insumos para atender el coronavirus y así resguardar la seguridad del personal de salud y los derechohabientes.

Lo anterior, pese a los reclamos de las decenas de pacientes con enfermedades crónicas que acuden a consultas y por medicamentos.

En la clínica laboran diez médicos por la mañana, sólo acuden dos, por la tarde son seis y va uno, tras las guardias mínimas que establecieron, dijo el administrativo Rafael Vera.

Tras el cierre, la derechohabiente Margarita García Manríquez, de más de 89 años de edad, se quedó sin la insulina, para su tratamiento contra la diabetes y otros padecimientos también de tipo crónicos.

La delegada sindical, Florida Hernández Dávila, dijo que los servicios quedan cancelados a todos los derechohabientes a partir de hoy lunes y hasta el 20 de abril.

"Hasta el momento no se cuenta ni con el más mínimo material, no tenemos ni cubrebocas, cada uno de los trabajadores los estamos adquiriendo con nuestra economía propia, no hay gel antibacterial, no tenemos los insumos más indispensables para atenderlos a ustedes", expresó, Hernández, ante un grupo de pacientes que acudieron por medicamento.

La única puerta de ingreso a la clínica fue cerrada esta mañana, donde además colocaron una cartulina con la leyenda: "Vacunas temporalmente suspendido".

Hernández Dávila criticó al subdelegado Médico del ISSSTE; Tofic Salum Fares, por el desabasto que se registra en la CMF.

"El doctor Tofic Salum Fares, desde hace semanas está diciendo que estamos equipados al 100 por ciento y es una mentira y no nos vamos a dejar que nos estén mandando a la guerra sin fusil", expresó.

"Nosotros tenemos derecho a trabajar en las mejores condiciones, necesitamos tener trabajos dignos para poder apoyar a toda la gente, porque definitivamente esto del coronavirus se va a venir más fuerte", agregó.

Desde el fin de semana, dijo, que se encuentran en comunicación con el delegado del ISSSTE, Eduardo Martínez Bermea, para abastecer a la clínica, pero no se ha podido.

"Y siguen prometiendo los insumos desde la semana pasada, según esto iban a llegar el martes, no llegaron, se pasó toda la semana y el viernes nos estaban diciendo otra vez que el próximo martes si van a llegar", comentó.

"Son mentiras, entonces, el doctor Tofic Salum, salió a decir que estamos cubiertos y el director de aquí nos dice que se están gestionando los insumos o los tenemos o no los tenemos, entonces, que vamos a hacer ante la presión de estas gentes que no tiene ninguna preocupación ni por la gente ni por sus trabajadores".

En la CMF laboran 75 empleados, de los que algunos médicos en su mayoría se retiraron de sus trabajos, por licencia según el acuerdo presidencial por la pandemia del coronavirus.