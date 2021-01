Cierran por brote de Covid-19 Semarnat y Profepa en Nuevo León 

Nuevo León.-Sin reportar aún el número de contagios, la Semarnat y la Profepa cerraron esta semana sus oficinas ubicadas en el Palacio Federal, en Guadalupe, Nuevo León por brotes de Covid-19 entre sus empleados.

Tanto la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como la de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente reportaron la suspensión de actividades presenciales al menos desde el lunes.

El área de la Semarnat, en el primer piso, fue sanitizada el martes, día que implicaba el inicio de sus operaciones esta semana, según guardias de seguridad del recinto.

Sus oficinas no exponen un servicio en línea o alternativa para comunicarse con el personal en caso de necesitar realizar un trámite, y al llamar al teléfono mostrado en su portal tampoco hubo respuesta de la dependencia.

"Es que sanitizaron el área, entonces no hay atención al público", dijo un guardia a la entrada del Palacio Federal.

"No han venido a trabajar. Parece que ya no van a venir en un rato".

En cambio, las oficinas de la Profepa, localizadas en el segundo piso, exhiben en la entrada un mensaje que advierte a los visitantes que por un contagio del personal las instalaciones estarán cerradas hasta mañana.

Además, comunica en el mismo aviso que las denuncias ciudadanas seguirán siendo recibidas vía digital a través del correo denuncias@profepa.gob.mx.

"Se está recibiendo papelería y documentación, nada más que se está trabajando en guardia", afirmó ayer una trabajadora dentro de las oficinas de la Profepa.

Pese a ser cuestionada por los casos, la Secretaría de Salud estatal no precisó la cantidad de contagios que se registraron en las oficinas federales.

