Cinépolis acatan medidas sanitarias e implementará protocolos en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán. - Luego de las medidas implementadas por el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, ante el aumento de casos y muertes por Covid-19, así como la saturación hospitalaria, la cadena Cinépolis decidió acatar los protocolos establecidos y cerrará, laborando solo en el horario permitido.

A través de un comunicado que circula en redes sociales, se lee que la distribuidora de cine explicó a sus usuarios que ante la pandemia y a fin de respetar las medidas implementadas, ajustaría los días y horarios de sus funciones para contener los contagios de Coronavirus.

“En Cinépolis somos respetuosos y acatamos en todo momento las decisiones y medidas decretadas por las autoridades”, se puede leer en el comunicado que circula en internet.

De acuerdo a las medias que implementará Cinépolis se resalta que a partir de las 7:00 de la tarde se cerrarán las salas de la ciudad de Morelia durante los días viernes, sábado y domingo de todo el mes de enero.

Asimismo, la cadena resaltó que los demás días de la semana se trabajará en horario normal, esto acatando las medidas sanitarias, de igual manera resaltaron los pasos para realizar el reembolso en caso de que se tuvieran esas fechas compradas.

“Si ya cuentas con boletos para estas fechas, llevaremos a cabo el reembolso del monto total pagado”, señala el texto el cual es firmado por la cadena de cine en la parte baja de la imagen.

De igual manera, dejan el link https://static.cinepolis.com/pdf/politica-reembolso.pdf para quienes esten interesados en realizar el tramite de reembolso en caso de que tengan boletos para los días y horarios en las que la distribuidora mantendrá cerradas las salas de la capital purépecha.

Durante el primer confinamiento, los cines cerraron sus puertas alrededor de cuatro meses, generando afectaciones en diferentes salas debido a las pérdidas económicas que significó parar labores; esto ante la pandemia del Covid-19.

Silvano Aureoles anuncia medidas para Nueva Normalidad

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo implementó nuevas medidas sanitarias para la Nueva Normalidad en la entidad, debido al aumento de contagios y muertes, así como a la saturación hospitalaria que ha reportado durante los últimos días, esto a fin de evitar un colapso en los servicios médicos.

“Debe quedar claro que esto no ha terminado y que estamos a un paso de que se nos acaben las camas. Si no apretamos las medidas en una semana ya no vamos a tener espacios para atender a los enfermos”, resaltó el gobernador perredista.

Cinépolis anuncia su cierre para acatar medidas

Asimismo, durante la rueda de prensa semanal de salud, el mandatario de la meseta purépecha señaló que si la movilidad no disminuye en la entidad, existe una alta probabilidad de que la federación regrese a Michoacán al color rojo del semáforo epidemiológico.

“Mientras no se estabilice la salud es difícil pensar en la mejoría del terreno económico y por eso hago un llamado nuevamente a las y los presidentes municipales para apliquen las medidas sanitarias, sobre todo, en los municipios que son de mayor riesgo”, señaló Silvano Aureoles.

Indicó que además de Morelia existen otros 22 municipios en donde los niveles de riesgo son altos y es necesario que todos los sectores de la sociedad respeten y cumplan con las medidas sanitarias para romper la cadena de contagios.

Medidas sanitarias:

Todos los comités municipales de seguridad en salud tendrán que sesionar para establecer el cierre parcial de actividades en municipios de alto riesgo.

Los Guardianes de la Salud harán mayor vigilancia para asegurarse que en los negocios se cumplan con: Filtro sanitario, con gel antibacterial y medición de temperatura. Ruta de entrada y salida. Señalética de sana distancia. Aforo permitido.

Plan de vigilancia, que implica una evaluación quincenal del riesgo, municipio por municipio, al interior de los comités municipales.

Hacer cumplir de manera contundente las medidas señaladas por la autoridad en salud.

Reforzar las medidas de vigilancia del transporte público.

Sigue prohibida la celebración de eventos masivos, como son fiestas, jaripeos, bailes, peleas de gallos y cualquier otra situación que haga que se concentren personas.

“El cierre parcial implica que durante 3 semanas se cerrará temprano, de jueves a sábado los establecimientos de actividades no esenciales, mientras que el domingo será cierre total y se pedirá a la gente que se quede en casa”, señaló el gobernador de Michoacán.