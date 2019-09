Citan a declarar a ex gobernador de Guerrero por caso Ayotzinapa

Ciudad de México.- La Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa ha citado a declarar, dentro del nuevo procedimiento iniciado, al señor Ángel “A”, ex Gobernador del Estado de Guerrero; al señor Iñaki “B", ex Procurador de esa entidad; así como a Leonardo “V”, ex Secretario de Seguridad Pública de esa entidad.

Los exfuncionarios de Guerrero que son citados presentarse a declarara principios de la próxima semana.

Una vez que se obtengan los resultados de sus declaraciones, se hará pública la parte que procesalmente pueda darse a conocer, para no entorpecer el procedimiento.

Posteriormente, se citará a declarar a los funcionarios federales que hayan intervenido en este caso.

Por lo que toca a la audiencia que llevará a cabo el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, respecto a Eury “F”, Mateo “B” y Salvador “B”, esta misma Fiscalía ha presentado las pruebas de telefonía procedentes de Chicago, Illinois, con el objeto de que se valoren en toda su magnitud.

Se ha aportado la documentación que indica que los tres procesados se negaron a participar en el Protocolo de Estambul, que hubiera justificado sus alegatos sobre tortura.

Es de señalarse que estas pruebas supervenientes se están aplicando como consecuencia de una sentencia emitida por un Tribunal Colegiado Federal, en 2018, que descalificó el procedimiento seguido por el gobierno anterior.