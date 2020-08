"Clases a distancia, no es algo que hubiéramos querido": emotivo mensaje de alumna a maestros

Guanajuato, Gto.- Iniciar el ciclo escolar 2020 - 2021 a distancia debido a la propagación de la pandemia del coronavirus no es fácil y "no es algo que hubiéramos querido", así lo expresó a hoy las autoridades educativas la alumna Karol Samantha Castillo Rocha, quien este 24 de agosto empieza a cursar su segundo grado en la Escuela Secundaria General No. 2 "Quanax-Huato", ubicada en la capital de Guanajuato.

Emotivas fueron las palabras que la alumna expresó esta mañana al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y demás autoridades educativas del estado durante la vidoconferencia que programaron para dar la bienvenida a más de 1 millón 500 mil alumnos y más 76 mil docentes que hoy inician el ciclo escolar 2020 - 2021.

A continuación te dejamos el mensaje completo que la alumna Karol Samantha Castillo Rocha emitió:

Quiero compartir con todos ustedes que el regreso a clases nos entusiasma, pero también nos resulta algo nuevo empezar las clases a distancia.

No es algo que hubiéramos querido pero es la situación que estamos viviendo. Las niñas, los niños y nuestras familias estamos convencidos de que estudiar en casa es la mejor manera de protegernos.

Pido a las autoridades educativas y a las y los docentes que continuémos siendo afectivos, aunque físicamente estémos lejos del aula y que fomenten dentro de lo posible la convivencia.

Me gustaría que siempre haya palabras de aliento y que todas y todos nos sintamos incluidos.

Sé que muchos de mis compañeros y compañeras pueden estar pasando por situacions difíciles y el vínculo con sus maestros y maestras será de gran ayuda, no solo en lo académico, sino en lo personal.

Lo mejor que pueden ofrecer nuestros docentes además de sus conocimientos ¡es su amistad!

Y en estos tiempos tan difíciles se vuelve doblemente importante que la niñéz se sienta escuchada y tomada en cuenta.

Hago una petición a las y los docentes: que nos motiven para que podamos aprender no solo el programa de estudios, sino también otras cosas que nos ayudarán en nuestra vida.

Que nos den la oportunidad de expresarnos, de ser secuchados sobre lo que pensamos, que nos preguntes sobre las emociones que estamos experimentando en este tiempo de confinamiento, que nos enseñen a ser resilentes y sobretodo que nos hagan sentir acompañados.

A todos mis compañeros y compañeras del estado les pido que veamos la mejor parte de esta situación, que seamos optimistas, sigamos con entusiasmo y con muchas ganas de aprender, que hagamos de esta ¡grandeza!

Todo esto pasará y no solo seremos supervivintes de esta pandemia sino mejores personas, empáticas y solidarias.

Deseo de todo corazón a todos y cada uno de ustedes que tengamos un excelente regreso a clases a distancia, lleno de éxitos. ¡Muchas gracias!

Panorama de Guanajuato durante este regreso a clases

El regreso a clases se da hoy bajo un todavía complicado panorama de salud pues hasta ayer el estado de Guanajuato sumaba 30,472 personas contagiadas de coronavirus SARS CoV-2, de las cuales 1,913 han fallecido causa de esta pandemia también conocida como COVID-19, mientras que en todo México la Secretaria de Salud reportó anoche 560 mil 164 contagios y 60,480 muertes.

En todo México hoy regresan a clases alrededor de 30 millones de estudiantes y lo hacen a distancia a través del programa " Aprende en Casa II" creado por la Secretaria de Educación Pública (SEP).

Esta mañana, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, recordó que las clases serán por televisión, radio e internet, y con el apoyo de los libros de texto gratuitos; cuadernos de trabajo, y materiales impresos, e indicó que todos los contenidos del programa estarán disponibles de forma permanente en el sitio aprendeencasa.sep.gob.mx

Para conocer a detalle cada canal y horario en que se darán clases a distancia de preescolar, primaria y secundaria, te invitamos a dar click en el siguiente título: "Aprende en Casa II: Hoy inician las clases y esto es lo que debes saber".

También te invitamos a conocer cuáles son las principales problemáticas a las que los alumnos se pueden enfrentar en este regro a clases dando click aquí, para que evites que caigan en ello y su calidad educativa se vea mermada.

Tan solo el día de hoy se presentaron fallas en la plataforma de videoconferencia Zoom, la cual es utilizada como una de las principales herramientas dar clases a distancia y trabajar desde casa.

Minutos después la plataforma Zoom notificó a través de sus redes sociales que ya estaban trabajando para tratar de identificar el problema y hallar una solución a las fallas reportadas en países de Asia, Europa y Latinoamérica, con lo cual permitiría que sus millones de usuarios pudieran volver a utilizarla sin mayores complicaciones.

