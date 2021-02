Claudia Anaya pide unidad en torno a coincidencias, por el bienestar de los zacatecanos

Zacatecas.- “La unidad es indispensable cuando se trata de anteponer el bienestar y progreso de todas y todos los zacatecanos, conciliando causas e intereses, y trabajando codo a codo con todas las personas que amamos nuestra tierra", señaló Claudia Anaya, aspirante a la gubernatura por la coalición “Va por Zacatecas”.

Durante la entrega de la constancia de mayoría como precandidata electa al Gobierno zacatecano por parte de los dirigentes en el estado de los partidos Acción Nacional, Noemí Berenice Luna Ayala; Revolucionario Institucional, Enrique Guadalupe Flores Mendoza; y de la Revolución Democrática, Raymundo Carrillo Ramírez, afirmó que una sola persona no puede resolver todos los problemas que enfrenta una entidad.

“Cuando más personas se unen en una sola fuerza, más allá de colores, intereses y objetivos individuales, no hay problema, reto o desafío que no puedan superarse si lo hacen en equipo, en un solo frente por un bien mayor, como es el bienestar y progreso de todas y todos los zacatecanos”, subrayó la política zacatecana.

En el emblemático Cerro de La Bufa, Claudia Anaya puntualizó que en “Va por Zacatecas” no hay pensamientos únicos, sino la pluralidad que fortalece y nos permite tener mejores respuestas para enfrentar los problemas que aquejan a nuestro entorno. “Hemos decidido reunir lo mejor de nuestra trayectoria e historia para hacer frente a las consecuencias de esta pandemia y construir una mejor entidad”, destacó.

Reiteró que es momento de superar y dejar atrás los tiempos en que el poder se heredaba; “hoy, quien quiera gobernar debe tener una trayectoria limpia e intachable, la convicción de servir y un verdadero proyecto para el estado, para todas y todos los zacatecanos”.

La precandidata por el PRI, PAN y PRD argumentó que ella no heredó ningún cargo y no proviene de una familia política y poderosa. “Soy resultado del esfuerzo, del trabajo y de las ganas de llegar lejos por mis méritos, estoy muy orgullosa de ser una mujer que no se rinde, que ha sabido vencer cualquier obstáculo y que hoy se presenta ante ustedes con una carrera intachable”, enfatizó Claudia Anaya.

Enfrentamos el mayor reto de nuestra civilización con la emergencia sanitaria y sus repercusiones económicas, por lo que subrayó: “Hoy no es momento de mezquindades, ni de fragmentar más a la gente. Si las y los zacatecanos nos seguimos uniendo, bajo una misma bandera, vamos a empujar con mucha fuerza y sacar adelante nuestra tierra”, enfatizó.

Advirtió que viene una segunda etapa, que será la de construir un gran proyecto, teniendo en cuenta a todas las voces, sin marginar a nadie, pues la propuesta estará cimentada en las necesidades de la población, para que nadie se quede atrás y todos quedemos al frente de este proyecto, porque quienes forman parte de esta coalición tenemos el mismo objetivo: “Construir un mejor Zacatecas, con bienestar y progreso, esa es la idea que nos une”, señaló.

En este evento, estuvieron presentes Arturo Yáñez, Secretario Regional para Durango, Coahuila y Zacatecas, así como legisladores locales y alcaldes.