Claudia Pavlovich llama a no visitar a adultos mayores por covid-19

Sonora.- La gobernadora de Sonora, Clauda Pavlovich llamó a la ciudadanía a no visitar a adultos mayores durente las fechas decembrinas, debido a que pertenecer a la población de riesgo ante la pandemia de covid-19.

Claudia Pavlovich recomendó que en lugar de hacer una visita a adultos mayores, realiza una videollamada para que se sientan en compañía y no solos en estos tiempos en los que les gustaría celebrar de manera física las festividades navideñas.

En estas fechas no visites a los adultos mayores, mejor hazles una videollamada para que se sientan acompañados y queridos", escribió la mandataria estatal en su cuenta de Twitter este domingo 27 de diciembre.

En el último reporte de covid-19, el secretario de Salud de Sonora Enrique Clausen Iberri confirmó 27 muertes y 365 nuevos casos de coronavirus, sumando en total 49 mil 557 contagios y 3 mil 851 defunciones al 26 de diciembre.

El secretario de Salud expresó que Año Nuevo está a la vuelta de la esquina, por lo que invitó a actuar con responsabilidad y evitar visitar a familiares, sobre todo a adultos mayores para que no corran el riesgo de contagiarse de covid-19.

Mensaje de Claudia Pavlovich | Twitter

"No te va a pasar nada si mañana no sales a festejar, pero si sales, es muy probable que regreses con el virus a casa; no seas de los que les vale; mejor se de los que se cuidan, porque cuidarte es la mejor manera de proteger a quienes vivien contigo", expresó Enrique Clausen.

El funcionario del gobierno de Claudia Pavlovich señaló que es mejor pasar el último día del año en casa, que iniciar el Año Nuevo desde un hospital "Mejor quédate en casa con la satisfacción de saber que al hacerlo, protegiste y salvaste la vida de tus seres más queridos", agregó.