Clausuran Price Shoes de Puebla por largas filas y aglomeraciones de clientes

Puebla.- Una sucursal de la tienda de calzado Price Shoes en la capital de Puebla fue clausurada este martes por Protección Civil debido a que se registraron aglomeraciones y largas filas en sus instalaciones.

Ante las nuevas restricciones emitidas por el gobierno de Miguel Barbosa esta semana para contener el aumento de contagios de Covid-19 en Puebla, que obligan a comercios no esenciales a operar con un aforo máximo del 20%, hubo reportes sobre aglomeraciones y pocas medidas sanitarias en una de las tiendas de Price Shoes. (Miguel Barbosa aplica ley seca y endurece medidas contra Covid-19 en Puebla)

Al exterior del comercio de calzado y ropa, ubicado sobre la avenida 11 norte de la colonia Santa María, se apreciaban largas filas de clientes sin respetar medidas como la sana distancia, lo que fue reportado por la ciudadanía a través de redes sociales.

Ante los reportes, personal de la Dirección Jurídica de Protección Civil Municipal de Puebla acudió hasta las instalaciones del negocio para clausurarlo a manera de sanción.

El pasado 21 de diciembre, el gobernador de Puebla y su gabinete anunciaron la implementación de la ley seca y nuevas restricciones contra la pandemia en el estado, principalmente en la zona centro y capital, que acumulan el 70% de los casos.

Entre las nuevas medidas se estableció que todos los establecimientos de actividades económicas no esenciales deberán operar con un aforo máximo del 20%, a excepción del sector industrial y hoteles, que trabajarán al 33% de su capacidad.

Advirtieron que en caso de no cumplir con este lineamiento, los comercios serán clausurados durante 5 días; en caso de reincidir, serán obligados a cerrar por 15 días, y cada vez que la falta se repita después se sumarán 5 días.

Esto significa que el establecimiento en cuestión de Price Shoes permanecerá clausurado durante 5 días, y en caso de que nuevamente permita aglomeraciones la sanción se extenderá a otros 15 días.

Personal de Protección Civil Municipal clausuró el negocio a manera de sanción por permitir aglomeraciones. Foto: Twitter @PCPueblaCapital

Asimismo, se implementará el llamado "día solidario" para comercios, que sacrificarán ciertos días cerrando sus puertas de acuerdo con el sector económico al que pertenezcan. El orden que seguirán para cerrar será el siguiente:

Comercios en centro histórico de Puebla capital y región central del estado cerrarán 25 de diciembre, así como 1 y 8 de enero de 2021.

Restaurantes, cafeterías, cocinas económicas, loncherías, taquerías y torterías cerrarán el 23 y 30 de diciembre, y de 6 de enero.

Centros y plazas comerciales cerrarán los días 24, 25, 30 y 31 de diciembre, así como 7 y 8 de enero.

Gimnasios y clubes deportivos cerrarán todos los fines de semana hasta el 10 de enero, a excepción de actividades al aire libre.

Miguel Barbosa advirtió que si estas medidas no van acompañadas por la voluntad y colaboración de la sociedad no funcionarán, y por lo tanto la siguiente medida será el cierre de todas las actividades económicas no esenciales.

El estado de Puebla permanece en semáforo amarillo epidemiológico, con su zona centro en naranja debido a la tendencia a la alza de contagios de Covid-19. Hasta el corte del pasado lunes, las autoridades estatales reportaban 46 mil 236 casos acumulados, 5 mil 715 fallecimientos y mil 248 casos activos.