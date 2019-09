Clausuran cuatro puestos de tacos por temor a que sean de perro en Puebla

Puebla.- Luego de la noticia de La Mataperros, cuatro puestos de tacos fueron clausurados en Bosques de San Sebastián por parte del ayuntamiento al no contar con permisos oficial, de acuerdo con el regidor Iván Camacho.

Iván Camacho indicó que que no tiene relación con faltas en materia de salubridad como sería la detección de alimentos no aptos para el consumo humano, porque no se ha detectado irregularidades.

Los sellos se colocaron durante la tarde del miércoles luego de que los responsables de estos puestos ubicados en la vía pública, ignoraron las notificaciones previas por personal municipal de cumplir con documentación oficial.

Cabe mencionar que tras la noticia de la mujer conocida como La Mataperros, los taqueros han bajado sus ventas.