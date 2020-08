Clima 01 de agosto: Esta noche se prevén fuertes lluvias en gran parte de México

México.- Para esta noche y madrugada, un canal de baja presión se extiende sobre el noroeste, occidente y centro del territorio nacional, interacciona con inestabilidad atmosférica superior, provocando lluvias muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas en Sonora, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y el Estado de México, además de fuertes en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Colima, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Morelos.

Por su parte, la onda tropical No. 23 se desplazará al sur de las costas de Colima y Jalisco, reforzando el potencial de lluvias en el occidente del país. Por otro lado, la onda tropical No. 24 recorrerá el sureste y sur de México, ocasionando lluvias muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como fuertes en Guerrero, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento al paso de las tormentas. Asimismo, el frente No. 69 (fuera de temporada), en proceso de disipación se localiza sobre la región fronteriza del norte y noreste de México, provocando potencial de chubascos y lluvias fuertes en Coahuila, así como lluvias puntuales muy fuertes en Nuevo León y Tamaulipas, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Para mañana, un canal de baja presión prevalecerá sobre el noroeste y occidente del territorio nacional, interaccionará con inestabilidad atmosférica superior, provocando chubascos y lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y posibles granizadas sobre las regiones mencionadas, con tormentas puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Mientras la onda tropical No. 24, recorrerá el centro y sur del país, ocasionará lluvias fuertes, actividad eléctrica y rachas de viento en Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, además de lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México y la Cuidad de México. Por otro lado, un segundo canal de baja presión se extenderá sobre el sureste de México, originando lluvias fuertes en Tabasco y muy fuertes en Chiapas, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

Finalmente un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá temperaturas superiores a 40°C en Baja California, Sonora y Campeche.

Pronóstico de precipitación para mañana 02 de agosto de 2020:

Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 litros por metro cuadrado) acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y Chiapas.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado) acompañados de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Guanajuato, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado) acompañados de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Coahuila, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado): Baja California Sur.