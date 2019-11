Clima noche 02 de Nov: Continúan las lluvias en Oaxaca y Veracruz

México.- Durante esta noche del 02 de noviembre, se pronostican que la masa de aire frío, asociada al frente No. 9, va a reforzar el frente No. 8; el cual se extiende en el Golfo de México y la península de Yucatán. Mientras la onda tropical No. 48 se desplaza por las costas de Guerrero y Michoacán.

Por efectos del frente No. 9, se presentaran nubosidades y lluvias en Veracruz y Oaxaca que ocasionarán lluvias puntuales. De igual forma habrá precipitaciones en los estados de: Tabasco, Puebla, Chiapas, Campeche, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo.

Se pronostica posibles “heladas” en la sierra de la Mesa Norte y la Mesa Central. Así mismo, se presentaran rachas de viento superior a 60 kilómetros por hora en el “Norte” y oleajes de uno a dos metros en el litoral de Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Un canal de baja presión causará lluvias en las sierra madre occidental, afectando a los estados de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

03 de noviembre

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 litros por metro cuadrado): Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 litros por metro cuadrado): Campeche.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado): Jalisco, Michoacán, Puebla, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Colima, Guerrero, Morelos, Estado de México y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado): Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Ciudad de México y Querétaro.

Las lluvias se acompañarán de descargas eléctricas, vientos arranchados, caída de granizo, desbordamientos de ríos y arroyos, deslaves en laderas de zonas montañosas e inundaciones en zonas bajas.

Prevén posibles #Heladas en sierras de las mesas del Norte y Central https://t.co/21HlcmDtwF pic.twitter.com/DkG421bUw1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 3, 2019

Evento "Norte" muy fuerte ocasiona oleaje elevado sobre el litoral de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec, durante las próximas 24 a 36 horas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para el 03 de noviembre:

Temperaturas mínimas (-5°C a 0 °C) y heladas: Sierras de Baja California, Chihuahua, Coahuila y Durango.

Temperaturas de 0 a 5°C: Sierras de Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz.

Pronóstico de temperaturas máximas para mañana 03 de noviembre de 2019:

Temperaturas de 35 a 40°C: Zonas de Sinaloa, Nayarit y Michoacán.

Pronóstico de viento para mañana 03 de noviembre de 2019: