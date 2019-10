Clima noche 12 octubre: Se prevén intensas lluvias para este fin de semana

Para esta noche y madrugada, el frente frío no. 4 se extenderá desde el norte del Golfo de México, la porción sur de Veracruz y oriente del país, su masa de aire frío asociada cubre el norte, noreste, oriente y sureste del país, generando lluvias puntuales intensas en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, puntuales muy fuertes en Hidalgo, puntuales fuertes en Tamaulipas y San Luis Potosí, lluvias con intervalos de chubascos en Querétaro, lluvias aisladas en Nuevo León, presencia de bancos de niebla en el noreste, oriente y sur del territorio, así como evento de “Norte” con rachas de viento que podrían superar los 70 km/h en el litoral de Tamaulipas, Veracruz y gradualmente hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec; además de oleaje de 1 a 3 m, en los litorales de las zonas antes mencionadas.

Inestabilidad atmosférica superior en interacción con los desprendimientos nubosos de una baja presión con alto potencial ciclónico o posible ciclón tropical, ubicada a 800 km al suroeste de Baja California Sur, ocasiona lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua y Sinaloa, puntuales fuertes en Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, e intervalos de chubascos en Coahuila, Durango, Aguascalientes y Zacatecas.

La onda tropical No. 43 recorrerá el sur y centro del país, generando lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala, así como lluvias aisladas en Guanajuato, además de reforzar el potencial de lluvias en el occidente del país.

Onda tropical No. 44 recorrerá el sureste de México, en interacción con la masa de aire frío asociada al frente No. 4, origina lluvias puntuales muy fuertes en Campeche, puntuales fuertes en Yucatán y Quintana Roo, además de reforzar el potencial de lluvias intensas sobre el sureste del territorio.

Para mañana, el posible ciclón tropical se aproximará al sur Baja California Sur, el sistema frontal No. 4 se extenderá como estacionario sobre el norte y occidente del Golfo de México mientras que la masa de aire frío asociada comenzará a modificar sus características térmicas, la onda tropical No. 43 recorrerá el occidente de la República Mexicana, mientras que la onda tropical No. 44 recorrerá el sur. Finalmente, se prevé el desarrollo de una zona de inestabilidad con potencial ciclónico al sureste de las costas de Chiapas.

Pronóstico de precipitación para mañana 13 de octubre de 2019:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 litros por metro cuadrado): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Sinaloa.

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 litros por metro cuadrado): Chiapas y Tabasco.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado): Durango, Nayarit, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado): Coahuila, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas mínimas para mañana 13 de octubre de 2019:

Temperaturas de -5 a 0°C: Sierras de Baja California y Chihuahua.

Temperaturas de 0 a 5°C: Sonora, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz.

Pronóstico de temperaturas máximas para mañana 13 de octubre de 2019:

Temperaturas de 35 a 40°C: Zonas de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de viento para mañana 13 de octubre de 2019:

Viento con rachas de 50 km/h y oleaje de 2 a 3 m: Costa occidental de Baja California Sur.

Viento de componente norte con rachas superiores a 50 km/h: la costa sur de Veracruz e Istmo y Golfo de Tehuantepec (Chiapas y Oaxaca).

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo nublado por la tarde con chubascos en la región. Viento del este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas que pueden superar los 40 km/h. En la Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 25 a 27°C y mínima de 13 a 15°C. Para el Estado de México, temperatura máxima de 23 a 25°C y mínima de 8 a 10°C.

Península de Baja California: Cielo nublado en la porción centro y sur de la península, con lluvias puntuales intensas en Baja California Sur, ambiente caluroso, viento del oeste y suroeste de 10 a 25 km/h con rachas superiores a 50 km/h en costas de Baja California Sur.

Pacífico Norte: Cielo nublados con lluvias puntuales intensas con descargas eléctricas en Sonora y Sinaloa, Ambiente caluroso. Viento del sur y sureste de 10 a 25 km/h con rachas superiores a 40 km/h en zonas de tormenta.

Pacífico Centro: Cielo nublado durante la tarde con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Ambiente caluroso y viento del oeste y suroeste de 10 a 25 km/h.

Pacífico Sur: Cielo nublado con potencial de lluvias puntuales intensas en Chiapas, así como fuertes en Guerrero y Oaxaca; todas acompañadas de descargas eléctricas. Ambiente templado en la mañana en zonas serranas y cálido durante el día, viento de componente norte con rachas superiores a 50 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec (Chiapas y Oaxaca).

Golfo de México: Bancos de niebla matutinos en zonas serranas, cielo nublado durante la tarde, con lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco, puntuales fuertes en Veracruz así como lluvias aisladas en Tamaulipas, todas acompañadas de descargas eléctricas. Ambiente cálido durante el día y viento de componente norte con rachas superiores a 50 km/h en la costa sur Veracruz.

Península de Yucatán: Cielo nublado por la tarde, lluvias con intervalos de chubascos acompañadas de descargas eléctricas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ambiente caluroso y viento del este de 10 a 25 km/h.

Mesa del Norte: Cielo nublado por la tarde con lluvias puntuales intensas en Chihuahua, puntuales fuertes en Durango, Zacatecas, intervalos de chubascos en Chihuahua y lluvias aisladas en Nuevo León, San Luis Potosí, y Aguascalientes, todas acompañadas de descargas eléctricas. Ambiente cálido y viento de dirección variable de 15 a 30 km/h con rachas superiores a 40 km/h en zonas de tormenta.

Mesa Central: Cielo nublado por la tarde, con lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Puebla, intervalos de chubascos en Morelos, además de lluvias aisladas en Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala e Hidalgo. Viento del este de 10 a 25 km/h con rachas superiores a 40 km/h en zonas de tormenta.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

El Higo, Ver., 16.8, Tizimín Yuc., 10.2, Kantunilkín, Q. Roo, 9.4 y Tapachula, chis., 8.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Aldeas, Tab., 38.0, Atoyac, Gro., 37.5, Marismas Nacionales, Nay., 36.5, Escuintla, Chis., 36.1, Valladolid, Yuc., 36.1 y Observatorio Meteorológico de Tacubaya, CDMX., 25.1

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Constitución de 1857, B.C., -3.4, Amecameca, Edo. Méx., 2.1, Cumbres de Majalca, Chih., 4.1, La Rosilla, Dgo., 5.0, Tuxpan, Jal., 6.2 y Observatorio Meteorológico de Tacubaya, CDMX., 14.5.