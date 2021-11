¿Coacción o prevención? Darán de baja a los maestros no vacunados en Chihuahua

Chihuahua.- Javier González Mocken, secretario de educación de Chihuahua, advirtió este lunes que se darán de baja del sistema educativo estatal a todos los maestros que no estén vacunados contra el coronavirus Sars-Cov-2, causante del covid-19.

“Giramos un oficio a los dos subsistemas tanto estatal como federal para que se exhortara y se ordenara a todos los maestros que están asignados a plazas, que tienen que presentarse a clases presenciales y las gentes que no tengan certificado de vacunación, serán dados de baja, porque tienen una responsabilidad laboral frente al estado”, dijo en una entrevista para medios locales y nacionales.

No obstante, indicó que los maestros que no estén vacunados tendrán una semana para aplicarse el biológico contra el covid-19, en caso de que no lo hagan se les dará de baja del sistema.

El secretario estatal de educación dijo desconocer el número exacto de maestros que cuentan con las vacunas, pero indicó que son bastantes los que no se inocularon por cuestiones ideológicas o religiosas.

La planta docente del subsistema federal y sistema estatal de educación en Chihuahua tendrán solo una semana para presentar el certificado de vacunación contra el Covid-19 a las autoridades educativas.

Cabe mencionar que el certificado de vacunación covid se puede obtener de forma gratuita a través de la página de internethttps://cvcovid.salud.gob.mx/. También puede tramitar con la siguiente liga: http://wa.me/5215617130557

Coronavirus Chihuahua

Con 145 nuevos casos de covid-19 y 11 defunciones ocurridas en las últimas 24 horas, Chihuahua registra un leve incremento en la curva epidémica del coronavirus.

La Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Leticia Ruiz González, explicó que se está presentando un incremento en la ocupación de camas covid. Mientras que la mayor incidencia en infecciones del coronavirus Sars-Cov-2 se concentra en la población de 18 a 29 años de edad, lo que supera a las personas que se encuentran en el rango de 30 a 39 años.

Hasta el momento, el Estado de Chihuahua tiene un acumulado histórico de 81 mil 753 casos positivos de Covid-19, de esta población solo el 22.1 por ciento presentaron síntomas en los últimos 14 días.

Con las 11 defunciones recientes, suman 8 mil 146 muertes por covid-19. Los nuevos decesos ocurrieron Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Jiménez, Meoqui y Guerrero.