Cofepris Durango dificulta trasplante para niño con cáncer

Durango.-Pablo, un niño de 5 años con cáncer, requiere de manera urgente un trasplante de médula ósea y, aunque ya cuenta con un donador compatible, éste vive en EU y la Cofepris de Durango no ha autorizado el traslado de células madre para el procedimiento, acusó Verónica Duéñez, abuela del menor.

Pese a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador giró instrucciones para agilizar la intervención, la dependencia estatal asegura que requiere hasta cuatro semanas para liberar el permiso.

El niño, que está grave y hospitalizado, fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda en 2017 y sometido a quimioterapias en el Centro Estatal de Cancerología de Durango, de la Secretaría de Salud; sin embargo, la enfermedad no ha cedido, por lo que en mayo de este año le indicaron un trasplante de médula ósea.

Desesperada porque pasan los meses y el menor no es intervenido, el pasado 8 de agosto la señora abordó a López Obrador durante su gira por Durango, en donde visitó hospitales rurales del IMSS, le expuso su caso y éste lo canalizó con el Gobernador y con el Secretario de Salud del Estado, Sergio González Romero.

Vamos con el doctor Sergio y nos dice: 'No, espérenme, porque estamos checando precios, no hay recursos, no tenemos de dónde apoyarlos'", afirmó la señora.