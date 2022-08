Colapsa techo en hospital del IMSS en Oaxaca por fuga de agua

Cabe decir que no se registraron pacientes ni trabajadores del IMSS heridos durante el colapso del techo en los hospitales de Oaxaca y Puebla.

Al igual que en el caso de Oaxaca, el IMSS afirmó que los servicios médicos no se suspendieron y continuaron realizándose con normalidad. Sin embargo, el incidente le valió fuertes críticas al IMSS en redes sociales, donde usuarios cuestionaron las condiciones en que se encuentran sus hospitales por la falta de mantenimiento.

Al respecto, el IMSS aseguró que el colapso del techo en el hospital no afecta los servicios médicos , en especial en el pasillo de personal, donde están los relojes checadores.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.