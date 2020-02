Colocan mantas contra Alcaldesa de Aguascalientes

Aguascalientes, Aguascalientes. – La capital de Aguascalientes amaneció este jueves tapizado de narcomantas con amenazas para la Alcaldesa Teresa Jiménez.

Por lo menos 10 cartulinas ubicadas en diferentes puntos fueron halladas desde temprana hora por elementos de la Policía estatal.

Los mensajes amenazantes, que supuestamente se acredita el Cártel de Sinaloa, fueron hallados en las Colonias Olivares Santana y Colinas del Río, así como en la prolongación Alameda, a la altura de la Colonia El Riego, y en el puente peatonal Siglo XXI.

Asimismo, las amenazas en las que se implica a la Edil con integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación fueron ubicadas cerca de las instalaciones de Seguridad Pública municipal, de la Fiscalía estatal y de los Ceresos en la salida a Calvillo.

Narcomantas en contra de Teresa Jiménez, presidenta municipal de Aguascalientes.

Foto: Reforma

"La pelea no es con ustedes, ni gobierno, es sobre los malos elementos que en vez de ayudarlos en sus labores los están perjudicando. La plaza lleva años tranquila, los hechos del domingo fueron porque esta pendeja le agarró dinero al maricón del 11 dice ser de CJNG y no lo es. Ya sabemos que te corrieron del CJNG", dice parte del texto.

"Ellos se están metiendo a nuestra casa y eso no es correcto, por eso el Cártel de Sinaloa no va a dejar que eso pase, aquí en Aguascalientes tenemos años con la plaza tranquila, municipales no se mueran por pendejas (os) como Teresa Jiménez Esquivel y Alfonso Ruvalcaba Jiménez, y la gente que no entienda eso y que apoyo a los que dicen ser CJNG son los que deben temblar".

Al respecto, el Gobernador Martín Orozco estatal aseguró que él no mete las manos al fuego por ningún funcionario, pero confía en las instituciones.

“Yo no meto las manos por ninguno, confío en todas las corporaciones, siempre hay que confiar en las instituciones, independientemente que siempre habrá prietitos en el arroz".

Hasta el momento, no existe ninguna información oficial por parte de autoridades municipales sobre estas mantas encontradas.

Apenas hace una semana, la misma Alcaldesa panista fue exhibida por gastar casi tres millones y medio de pesos en roscas de Reyes este año.