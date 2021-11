Colombianos exigen justicia a las autoridades mexicanas por la desaparición de Nataly en Guanajuato

Celaya, Guanajuato.- Desde Colombia, familiares y colectivas feministas exigieron a las autoridades de Guanajuato la presentación con vida de Nataly Alejandra Ángel Sáenz, de 32 años de edad, desaparecida en el municipio de Celaya, Guanajuato, el pasado 18 de junio.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres y niñas, feministas colombianas realizaron un plantón por las mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio, en las instalaciones de Medicina Legal en Bogotá, Colombia, hasta llegar a la Plaza de Bolívar en la misma ciudad.

Al grito de justicia, Edgar Ángel, hermano de Nataly Alejandra, exigió a las autoridades de su país y de México el trabajo de búsqueda de su hermana y aseguró que se ha hecho poco para poder localizarla.

Entre los rostros de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio en Colombia, se colocó el rostro de Nataly Alejandra acompañada de la frase: “desaparecida en Celaya, Guanajuato México el 18 de junio del 2021”, así como la leyenda: “eres semilla que hace florecer nuestra lucha”.

Al tomar la palabra en medio de decenas de mujeres pidiendo justicia, Edgar Ángel dijo que su hermana es una víctima de trata de personas y que se ha estado tratando de manipular la información, además de que él mismo ha estado colaborando para las investigaciones desde su país, por lo que exigió justicia a la Fiscalía del Estado de Guanajuato.

“Mi hermana fue coptada por una red de trata de personas (…) los victimarios están tratando de ocultar y tergiversar la información, tratando de culpar a mi hermana de cosas que no tienen nada que ver, pedimos justicia, pedimos que se haga justicia en Guanajuato, que aparezca mi hermana, que se haga la investigación, porque todos los aportes que se han dado los he hecho yo desde aquí, imagínense, allá no se ha hecho absolutamente nada”, expresó.

Además, denunció que no ha recibido el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas para que él y su familia puedan participar en la búsqueda de campo de Nataly.

“La Comisión Nacional de Búsqueda no ha garantizado que nosotros hagamos una búsqueda de vida allá en Celaya, Guanajuato”, señaló.

Luego de asegurar que Nataly fue raptada con fines de explotación sexual, Edgar Ángel agregó que hay mujeres colombianas que se las están llevando a México con el mimo fin.

“Además de eso sabemos que, desde acá, desde Bogotá, se están llevando a las chicas para ser víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, este es un llamado también para que entre todos nos cuidemos y apoyemos a las familias de las víctimas”.

“Porque esto no puede seguir sucediendo ni en Colombia, ni en ninguna otra parte del mundo, en especial en México que se están llevando a colombianas, venezolanas y personas y mujeres vulnerables, porque mi hermana estaba en una situación de vulnerabilidad, siendo madre cabeza de hogar y también siendo víctima de agresiones por parte del papá de los niños”, denunció.

Lee más: FIL Guadalajara 2021: Escritores famosos estarán de invitados

Desde hace poco más de 5 meses que la joven colombiana desapareció cerca del mercado de abastos Benito Juárez en Celaya, Guanajuato, donde aparentemente trabajaba, desde entonces su familia no ha parado de buscarla.

Nataly Alejandra cuenta con 1.52 de estatura, cabello negro, lacio y corto además de tener una cicatriz de cirugía de apendicetomía.

Alerta Alba emitió la ficha de la desaparición la joven, sin embargo, hasta la fecha no se cuenta con información alguna de su paradero y sin que autoridades hayan informado avances del caso.

Con información de Periódico Correo