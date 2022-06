Comerciantes de San Miguel de Allende, opinan ante la violencia que viven vendedores en Celaya

San Miguel de Allende, Guanajuato.- En San Miguel de Allende, Guanajuato, comerciantes del Mercado Ignacio Ramírez, opinaron cómo van sus ventas en general a mitad del año 2022, también expresaron para Debate, su sentir ante la fuerte ola de violencia que están viviendo vendedores del municipio de Celaya, donde los ataques en mercados públicos y en negocios han sido constantes en lo que va de este año.

“Ahorita van apenas, pienso que nos vamos reponiendo por lo de la pandemia y pues la gente está gastada, está tranquilo, pero todo es cuestión de administrarse y de adaptarse a la situación, ahora sí que estamos como la ley de la selva, el más fuerte es el que va a sobrevivir”, expresó Cesáreo Santoyo, comerciante sanmiguelense.

Algunos negociantes han tenido que bajar las cortinas de forma permanente, a causa de la pandemia por COVID, sin embargo, esto no ha sucedido tanto en el Mercado Ignacio Ramírez, donde comerciantes han podido mantenerse, aunque las ganancias no han sido tan buenas como años atrás, aseguran los mismos locatarios.

“Las ventas han estado tristes y no sé hasta cuando irán a reponerse este asunto porque está muy triste, ya tiene desde que empezó la pandemia estamos así”, comentó el comerciante sanmiguelense, Antonio Cervantes.

Ante la seguridad que sienten al trabajar en el mercado, comentaron que se sienten protegidos, a comparación del municipio de Celaya, uno de los ayuntamientos donde se han reportado frecuentes ataques a comerciantes de mercados públicos y negocios en la ciudad. Sobre ello los comerciantes entrevistados en San Miguel de Allende, coincidieron en que se trabaja de manera más tranquila que en la capital de la cajeta.

“Sobre Celaya, pues somos vecinos prácticamente y se siente uno mal de que no hay mucha seguridad, los maleantes hacen lo que quieren y nadie les dice nada, aquí en San Miguel hay varias cosas malas también, aunque si hay patrullajes y seguridad a comparación de allá, si es diferente, por lo que veo en las noticias es muy denigrante y muy feo todo allá”, Antonio Cervantes, vendedor.

Comerciantes de San Miguel de Allende, comentaron que no hay incidentes de inseguridad que amenacen la integridad física de los comerciantes y clientes, como sucede en mercados y comercios de Celaya.

“El mes pasado estuvo muy solo, pero ahorita ya como empiezan vacaciones hay como un poco más de gente, no hay tanta inseguridad aquí en el mercado, hace como una semana estaba ‘un señor como loco’ que hizo un escándalo, pero lo detuvieron, diario vienen los policías a checar si hay incidentes o algo”, expresó Adrián Villafranco, comerciante en el Mercado Ignacio Ramírez.

El comerciante Cesáreo Santoyo opinó ante las extorsiones a las que se enfrentan comerciantes por parte de grupos criminales, situación que lamentablemente se ha vuelto frecuente en el estado de Guanajuato.

“Bueno, ahorita será que cada cazador sabe lo que espera de su presa, porque pues a lo mejor habemos unos que a lo mejor no somos muy apetitosos para esa clase de persona porque en realidad yo lo que siempre he dicho, si yo me ganó 100 pesos y vienen y me piden mil pues mejor quédate con el negocio yo la mera verdad no sacó los 100 o como sea, me refiero en este sentido de que por ejemplo, si me piden un dinero que no tengo, de dónde, me imaginó que cada quien en este caso yo no tendría para eso, si me piden una cantidad que no tengo me retiraría del negocio, no sé qué más”, comentó el comerciante sanmiguelense.

Te recomendamos leer:

Para comerciantes de mercados públicos en San Miguel de Allende, las ventas se recuperan poco a poco, esperan que los próximos meses sean positivos y esto se refleje a través de las ganancias, sobre la seguridad, comentaron en su mayoría sentirse bien en la ciudad patrimonio de la humanidad y lamentaron la situación que sufren comerciantes de mercados y negocios en Celaya, Guanajuato.