Cómo crear un negocio propio que sea rentable y con poca inversión

Cada vez hay más personas que deciden crear un negocio rentable por su cuenta. Esto es porque, a diferencia de las empresas convencionales, se requiere una inversión mínima para ponerlo en marcha y mantenerlo en funcionamiento.

¿Qué debes tener en cuenta antes de iniciar?

Antes de comenzar con tu empresa, debes tener presente lo siguiente:

Antes de emprender, hay que aprender

No podrás ofrecer un producto o servicio si no tienes las habilidades necesarias para hacerlo. Afortunadamente, puedes leer en internet información que otros han publicado sobre determinado tema o ver videos de tutoriales. Y todo sin costo. En otros casos, puede ser conveniente invertir en un curso online o en un libro electrónico. Sea como sea, no tendrás que gastar mucho para recibir una magnífica capacitación en línea.

Los beneficios no llegarán inmediatamente

Como regla general, un negocio de poca inversión tarda más tiempo en rendir frutos que uno al que se le inyectan recursos de forma constante. No es difícil adivinar el motivo detrás de dicho fenómeno. Las empresas con fondos generosos suelen destinar parte de su presupuesto a su estrategia de promoción. Esto incluye campañas a través de diferentes medios de comunicación.



Si no puedes invertir en publicidad, tendrás que conformarte con las recomendaciones boca a boca (o usuario a usuario). También puedes aprovechar la ayuda que te brindan las redes sociales, especialmente Facebook. Pero ten presente que, desde hace algunos años, lo que publicas en tu Fanpage ya no llega a todos tus seguidores de forma gratuita. Se trata de una estrategia para orillar a las marcas a pagar por una mayor difusión.



Por lo tanto, se necesita paciencia para no darse por vencido antes de que los beneficios reales comiencen a llegar.

Los negocios sin inversión no existen

Decir que es posible iniciar un negocio rentable sin invertir absolutamente nada es una falsedad. Siempre habrá ciertos gastos qué cubrir: internet, luz, compra de equipos y materiales, etc. Por otro lado, también realizarás una inversión de tiempo, y bien dicen que este vale oro. Así que no podrás darte el lujo de dejar tu empleo tan pronto como empieces como trabajador independiente.

Negocios que puedes emprender por tu cuenta

Ahora, hablemos de distintos nichos de mercado en los que hay oportunidades de ingresos para los que desean independizarse. Todas las actividades que mencionaremos se pueden realizar tanto a través de internet como fuera de línea.

Actuación musical

Si tienes talento como cantante o tocando algún instrumento, puedes grabarte a ti mismo dando una presentación musical. Las redes sociales y portales de videos como YouTube han demostrado ser grandiosos escaparates que le han abierto las puertas a auténticos desconocidos hasta consagrarlos como grandes artistas. Mientras llega tu oportunidad de grabar tu primer álbum u ofrecer tu primer show, puedes generar ingresos a través de la publicidad.

Alquiler de una habitación

Si tienes un cuarto en tu hogar que nadie ocupa, puedes convertirlo en un hospedaje para turistas. Esto es posible gracias a plataformas como Airbnb que permitirán que viajeros de todo el mundo lo reserven como si se tratara del alojamiento de un hotel. Es una de las mejores maneras de generar ingresos sin gastar prácticamente nada. A largo plazo, podrías convertir la reserva de habitaciones en un negocio más grande.

Diseñador de páginas web

Disponer de una página de internet es una necesidad para casi cualquier empresa, sea grande o pequeña. Los que no tienen un sitio se están perdiendo de valiosas oportunidades, y lo peor es que algunos ni lo saben.



Tu incursión en el mundo del diseño web bien podría ser una mezcla de trabajo en calle y en oficina. Deberías comenzar por buscar clientes, y eso tal vez implique acudir personalmente a visitar los locales comerciales de tu zona para hablarles de las ventajas de tener su propio portal.



Tras conseguir un cliente, será momento de diseñar una web acorde a sus necesidades. Si no sabes suficiente sobre diseño de páginas, no te preocupes. La red de redes cuenta con un gran caudal de información sobre prácticamente cualquier lenguaje de programación, una inmensa comunidad de desarrolladores dispuestos a ayudarte y software gratuito para diseñadores web.

Servicios de traducción

¿Conoces más de un idioma? Hay diferentes portales que están buscando traductores en línea. Si aún no dominas cierta lengua a la perfección, puedes practicar la ortografía, gramática o la pronunciación antes de comenzar a ofrecer tus servicios. Nuevamente, internet es una excelente herramienta para practicar, gracias a su impresionante volumen de contenidos en prácticamente cualquier idioma.



En resumen, es posible poner en marcha un negocio rentable sin tener que gastar una fortuna, ni siquiera solicitar un crédito para empresas. Lo único que necesitas es ofrecer algo por lo que muchos estén dispuestos a pagar.