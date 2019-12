Cómo cumplir los propósitos de año nuevo y no morir en el intento

México.- Celebrar el comienzo de un nuevo ciclo es una tradición relativamente joven, originada al instituirse el calendario gregoriano, hace aproximadamente 438 años.

Sin embargo, se ha convertido en una fiesta cargada de emociones, rituales y espiritualidad para muchos en el mundo, que si bien es rica y diversa entre las diferentes culturas, la celebración de Año Nuevo logra mezclar el goce colectivo vivido con familiares y amigos, pero también se da la oportunidad para la introspección ante el nuevo comienzo y el fin de un periodo marcado con las manecillas del reloj al llegar las doce de la noche de cada 31 de diciembre.

Para los expertos en desarrollo humano Moraima Carvajal y Rafael Estrada, quienes compartieron su opinión en entrevista para EL DEBATE, las fechas alrededor del fin del año y las que circundan a los nuevos días nacientes en enero son oportunidades para plantearse un autoanálisis que permita un cambio y mejorar en diferentes áreas vitales y existenciales.

Dirigirse hacia el bienestar

Sea cual sea el objetivo a realizar, llámese bajar de peso, ahorrar, dejar algún hábito negativo, mejorar profesionalmente o adquirir nuevas habilidades, la razón por la que las personas se plantean nuevos propósitos cada año tiene que ver con la búsqueda del bienestar, así lo cree la experta en coaching Moraima Carvajal, para quien el inicio del nuevo año y la partida del viejo son motivo de cambio y reflexión.

En este sentido, Moraima considera que dicha introspección debe llevarnos a plantearnos un bienestar integral: «Más allá de la vida placentera está la vida comprometida y la vida con significado, que también son componentes fundamentales para el bienestar», mencionó, pues observa que, normalmente, los propósitos de vida y los planes para el nuevo año se quedan en la esfera del placer, y se dejan de lado los otros dos componentes: el compromiso y el significado, los cuales, si no se toman en cuenta, dejan incompleta la ecuación que dirige al bienestar.

Autodescubrimiento

Esta dirección hacia el bienestar también la cree posible el psicólogo clínico Rafael Sebastián Estrada Ramos, experto en psicoterapia familiar sistémica, quien considera que plantearse objetivos nuevos para iniciar el año, así como realizar una evaluación de las vivencias del año anterior, es un ejercicio de autobservación necesario para el crecimiento y algo que debería realizarse siempre a lo largo de los meses durante el transcurso de la anualidad, pues es una oportunidad para la personas de reeducarse sobre sí mismas, aprendiendo de sí mismas, al mismo tiempo que se transforman.

Para Estrada Ramos, el autoconocimiento es clave para realizar los propósitos adecuadamente.

Desde su perspectiva, todos necesitamos aprender a conocernos para querernos, pues es la única forma de lograr aquello que necesitamos, pues a partir de ahí nos desplegamos a los demás: «Primero, tendríamos que autoanalizarnos y autoconocernos, descubrirnos como seres auténticos, con nuestras cualidades y defectos.

En esa medida podemos compartir y buscar tener sean bienes materiales o espirituales», explicó, ya que a partir de ese autodescubrimiento es posible preguntarse qué tan satisfechos estamos con nosotros mismos, al mismo tiempo que visualizamos las áreas de oportunidad.

Lista de balance anual

Para encontrar estas áreas en las que necesitamos crecer, y antes de realizar la lista de propósitos tradicional, los expertos proponen hacer un viaje en la memoria del año anterior para generar un balance, de manera que en ese recuento se logre rescatar aquellas cosas que fueron significativas para agradecerlas, pero también que se logre un recuento de todo aquello que no nos salió bien, conocer por qué no salió bien o cuándo no salió bien, y replantearlas como posibilidades de cambio y crecimiento.

Ambos expertos consideran que la mejor manera de realizar este recuento es de manera escrita; sin embargo, se pueden buscar muchas herramientas creativas para lograr plasmar y capitalizar lo que se quiere.

Carvajal mencionó, por ejemplo, el dibujo, y añadió que la intención es que esa lista de propósitos y de balance pueda ser consultada, así como una herramienta para la autoevaluación.

Herramienta para la autoconciencia

Actualmente existe un movimiento a nivel mundial basado en los propósitos de año nuevo: The Yearcompass, que en español vendría siendo algo así como el compás anual, una pagina web que provee de un cuaderno que contiene una serie de ejercicios eje para la evaluación del año que pasó y la planeación del año nuevo [lo puede descargar de forma gratuita en el siguiente enlace: https://yearcompass.com/].

Los creadores pertenecen a una organización húngara sin fines de lucro creada el 2012 en un inicio por personal graduado de la Universidad de Tecnología y Economía de Budapest y de la Universidad Semmelweis, quienes actualmente trabajan en conjunto con otras organizaciones y compañías, como Invisible University, CodeBerry Programming School and SotePedia.

La herramienta principal del movimiento es un cuaderno de trabajo con veinte preguntas para reflexionar, que es posible descargar en más de diecinueve idiomas.

De acuerdo con el sitio web donde se alojan (https://yearcompass.com/press), el 2018 lograron más de setecientas mil descargas. Su movimiento ha sido exitoso porque es una herramienta útil y fácil de seguir: «Creemos en la autoconciencia. El reconocimiento de uno mismo es una de las cosas clave para convertirse en un mejor ser humano, y necesitamos muchos humanos increíbles en este planeta. El camino no es fácil, y disfrutamos ayudando a cualquiera que necesite ayuda, es por eso que creamos el folleto y el movimiento YearCompass», explican los creadores.

¿Cómo lograr objetivos?

Tanto Moraima Carvajal como Rafael Estrada coinciden en que, además de la autoconciencia, uno de los factores principales que una persona necesita para lograr sus propósitos es el compromiso.

Carvajal explicó que el compromiso tiene mucho que ver con la capacidad de ser constantes y responsables con nosotros mismos, al mismo tiempo que se tiene la motivación para llevar a cabo cada objetivo.

En este aspecto, Rafael Estrada comentó que conservar la motivación para lograr lo que cada quien se propone está directamente relacionado con plantearse objetivos y metas realistas, que sean alcanzables, no solo una expectativa o sueño que se queda en el nivel de la imaginación. Es decir, debemos ser capaces de lograr aquello que queremos, planteándolo como algo posible de alcanzar.

Moraima Carvajal sugiere plantearse objetivos semanales, pues de esta manera es fácil evaluar y darse cuenta de qué es posible lograr a corto plazo y vemos en qué nos estamos sobrevalorando, de tal forma que nos conservemos realistas de lo que es posible lograr paso a paso a lo largo del año.

Hacer girar bien la rueda de la vida

La experta en desarrollo personal y motivacional explicó que, cuando se realizan planes de vida, se deben considerar todas las áreas a desarrollar, y esto se identifica durante la autoevaluación, pues el alcance del bienestar se logra de forma integral, tomando en cuenta todas las áreas, desde el ámbito financiero, la salud física y mental, la relación con uno mismo y el desarrollo profesional, hasta las actitudes y las relaciones interpersonales: «Debemos considerar fortalecer aquellas áreas que consideramos más débiles, hacer una rueda y colocar una calificación del uno al diez en todas, de manera que en todas pueda tener siete, por decir un ejemplo. Si lo veo como un círculo, como una rueda que deba girar, si tengo cinco en unas y en otras diez, es como imaginarte una llanta que está ponchada. ¡Eso no avanza!», ilustró, quien aconseja prestar atención a las áreas deficientes.

La vida es una escuela: hay cosas en las que sí nos va bien y hay que repetirlas; otras hay que verlas como nuevas oportunidades de aprendizaje. Rafael Estrada

Darle la vuelta a la actitud

Por su parte, el experto expuso que justo al momento de esa evaluación es que el reto de la sinceridad se avecina, cuando muchos de nosotros nos desanimamos, pues no estamos acostumbrados a confrontarnos a nosotros mismos con todo lo que somos.

En este aspecto, no solo en el momento de la evaluación, sino a lo largo del año, cuando no se cumplen objetivos, darse cuenta de que el año no fue tan bueno o no ha ido tan bien implica para algunas personas experimentar un bajón en la autoestima, llegando a manifestar depresión y actitudes de sabotaje y conmiseración, volviendo el diálogo interno un tanto pesado: «¡Ay, pobrecito de mí! ¡No me fue bien!», «¿y si continúo el próximo año?», «¡otra vez no me está yendo del todo bien o no como yo quisiera!», «¡no lo logré!», y cosas similares.

En ese momento, Rafael Estrada propone ser conscientes, sinceros y pacientes para identificar los fallos, pero también fuertes y decididos para darle la vuelta a esa negatividad y posibilitar hacer las cosas de manera distinta, alejándose de repetir los mismos patrones, de tal manera que incluso seamos capaces de buscar ayuda profesional, con el fin de lograr los resultados esperados.

Voluntad .- La Universidad de Harvard propone hacer buenas acciones, como donar dinero, ya que se ha demostrado que este tipo de actos aumentan la fuerza de voluntad y la resistencia física, necesarias para lograr propósitos.

.- La Universidad de Harvard propone hacer buenas acciones, como donar dinero, ya que se ha demostrado que este tipo de actos aumentan la fuerza de voluntad y la resistencia física, necesarias para lograr propósitos. 1 tercio de los datos de una encuesta muestra que una de cada tres personas reconoce que abandona sus metas en enero, y solo un 10 % afirma que siempre cumple sus propósitos (BBVA opendmind, 2015).

66 días para cambiar de hábitos.- Cambiar un hábito o costumbre implica una atención constante y un esfuerzo repetido durante una media de 66 días, de acuerdo con un cálculo hecho por Philippa Lally, del University College London, en un estudio que publicó en el European Journal of Social Psychology. Se recomienda cambiar o adquirir un hábito a la vez para no sobrecargar a la corteza prefrontal y recompensar los logros para volver posibles los propósitos.

Propósitos inalcanzables

De acuerdo con el articulo «The Science Behind Successful New Year's Resolutions» (La ciencia detrás de los propósitos exitosos de año nuevo), realizado para el Huffpost por la psicóloga organizacional Tasha Eurich, investigadora y la escritora más vendida del New York Times, existen dos tipos de propósitos o resoluciones que están destinadas al fracaso: «la tarta en el cielo» y las del tipo «abárcalo todo»: aunque hacer un propósito es emocionante, mantenerlo no es fácil.

Muchas personas no están listas para hacer el compromiso serio necesario para tener éxito, pues las personas tienen una especie de delirio o esperanza inútil de que mejorarán en algo solo porque lo desean, sin hacer nada sustantivo para lograrlo, y luego sorprenderse o decepcionarse por ello.

Alguien podría decir «este año, perderé quince kilos», pero no tener una estrategia real para que eso suceda. Según Tasha Eurich, hay que recordar lo que dice el dicho: la esperanza no es un plan.

En el segundo ejemplo, Eurich pone aquellos propósitos en los que las personas hacen una lista interminable, pero desafortunadamente, cuando se asumen demasiadas cosas a la vez, la química cerebral funciona en contra, pues las resoluciones exitosas requieren autocontrol, por ejemplo, el autocontrol para levantarse temprano y correr cinco millas, es un recurso bioquímicamente agotable.

La investigadora explica que tener demasiados propósitos de Año Nuevo es una receta para no cumplir ninguno de ellos, de manera que lo ideal es proponerse pocas cosas, pero hacerlo de manera concreta y decidida.

Tips de logro

La Asociación Americana de Psicología sugiere seguir estos consejos para hacer exitosas las resoluciones o los propósitos de Año Nuevo: