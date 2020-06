¿Cómo será el proceso de inscripción a secundaria de la SEP?

México.- Tras el anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de que no habrá exámenes de admisión para nivel secundaria el ciclo escolar 2020-2021 debido a la pandemia del COVID-19, madres y padres de familia se preguntan cómo será el procedimiento de inscripción.

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) dio a conocer cómo se llevará a cabo el proceso para seleccionar a los alumnos que iniciarán el nuevo ciclo escolar el próximo 21 de septiembre, mientras que el 10 de agosto iniciarán los cursos remediales.

Tomando en cuenta que no todos los estudiantes tomaron las clases en línea del programa "Aprende en Casa" al no tener acceso a internet y demás tecnologías, la SEP decidió cancelar el examen de ingreso para no afectarlos.

En su lugar, los planteles serán asignados partiendo de la preinscripción en línea que se llevó a cabo del 9 de enero al 17 de febrero.

Los criterios para llevar a cabo el proceso de asignación serán los siguientes:

Promedio general del certificado de primaria (el más importante)

Elegir tres opciones de planteles.

Localidad a la que pertenece el alumno y su edad.

Distancia del plantel al trabajo de padres o tutores.

Cantidad de hermanos inscritos en la misma escuela a la que aspiren ingresar.

Los alumnos de primer y segundo grado de secundaria podrán pasar al siguiente grado siempre y cuando hayan aprobado sus materias, mientras que los de tercer grado tendrán que haber aprobado sus materias con un promedio mínimo de seis.

Los estudiantes de tercero de secundaria que hayan reprobado cinco materias tendrán que repetir el ciclo escolar; si son cuatro, deberán tomar un curso de regularización.

