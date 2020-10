Con 80 años, Víctor termina el bachillerato en Oaxaca

Oaxaca.-La convicción de querer terminar sus estudios de bachillerato fueron el motivo suficiente para que Víctor Nicolás Brígido originario de San Lucas Ojitlán, Oaxaca terminara sus estudios.

Proveniente de la comunidad de Vista Hermosa, con sus 80 años ni los 40 kilómetros que cada jueves tenía que recorrer eran impedimento para frenar su deseo de aprender. Pues por más de tres años cada jueves estuvo presente en el Centro Educativo Abierto 04 Tuxtepec del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao).

Impulsado por su deseo de aprender, Víctor como él cuenta uno de los más fuertes motivos que lo llevaron a estudiar fue adquirir el conocimiento para cuando partiera de esta Tierra.

“Me gusta estudiar, me gusta conocer las cosas, decidí aprender para que el día en que yo me muera, lo que estudié se quede aquí en la cabeza y eso me voy a llevar”, expresó Víctor.